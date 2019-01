Sjarkfiskere: – Vi sitter igjen med ei «sult-i-hjel lønn»

KJEMPER FOR Å OVERLEVE: – Dramatiske kutt i årets torskefiske, gjør det vanskelig for sjarkfiskere å overleve. Derfor har vi ikke lenger råd til å ha mannskap om bord på båtene, noe som utgjør en sikkerhetsrisiko, sier Ulf Inge Johansen (t.h.) i Nervei Fisk AS.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK