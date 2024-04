I januar la fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) fram regjeringens forslag til kvotemelding i hjembyen Tromsø.

I forslaget kom det frem at de ville refordele kvotene mellom de store og de små båtene.

Organisasjonen Fiskebåt mente at om lag 2.000 fiskere og deres familier kom til å tape store inntekter som følge av regjeringens forslag.

Nå har regjeringen blitt enig med Senterpartiet, Høyre, Frp, Venstre og KrF.

Dette er noe av det de har blitt enig om:

Kvote fra åpen gruppe skal tas fra nasjonal kvote.

Enighet om å styrke åpen gruppe til 6,62 prosent.

Det vil bli satt i gang en prosess for å se på strukturkvoteordningen. Dette for å se hvordan den fungerer, sett i lys av hva meldingen i utgangspunktet skal løse.

Det har blitt enighet om eierskapsbegrensninger på 1,5 prosent.

Berørte fartøysgrupper skal prioriteres ved restkvote etter tredjelandskvoteordningen.

Fornøyd med bred enighet

Kvotemeldingen tar for seg organiseringen av fiskerinæringen og fiskekvotene i Norge. Fiskekvotene bestemmer blant annet hvilke båter som får lov til å fiske, samt hva, når, og hvor de får fiske.

– Høyre er godt fornøyd med at det nå blir et bredt flertall for kvotemeldingen, samtidig som vi har fått gjennomslag for viktige saker for oss, sier Olve Grotle i Høyre.

Venstres næringspolitiske talsperson Alfred Bjørlo mener at de nå har funnet løsninger som bedre sikrer arbeidsplassene i havfiskeflåten enn det regjeringen la fram i januar.

– Jeg er spesielt glad for at Stortinget har funnet løsninger som bedre sikrer ressursgrunnlaget og arbeidsplassene i havfiskeflåten enn i regjeringen sin framleggelse, samtidig som vi styrker ressursgrunnlaget for den minste kystflåten, sier han.

Han peker på at det nå er havfiskeflåten som skal bruke Norges tredjelandskvoter i andre lands soner, og at de konvensjonelle havfiskefartøyene holdes utenfor den interne omfordelingen av kvoter mellom store og små fartøy i kystfiskeflåten.

– Ikke til å tro

Trass i advarsler fra SV, har regjeringspartiene blitt enige med Høyre, Frp, Venstre og KrF om kvotemeldingen for fiskerinæringen.

Forhandlingene har nå pågått på Stortinget. Mens SV, Rødt og MDG ønsket større omfordelinger til de mindre båtene, har partiene på høyresiden vært motstandere av å ta kvoter fra de største.

Nå har altså Arbeiderpartiet og Senterpartiet blitt enige med partiene til høyre.

SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes mener regjeringen bryter løftene de kom med i Hurdalsplattformen. Foto: William Jobling / NRK

SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes mener regjeringen bryter løftene de kom med i Hurdalsplattformen.

– Både Ap og Sp har gitt lovnader til folket langs kysten. De sa de skulle snu utviklingen, snu sentraliseringen og snu at retten til å fiske skal havne på færre hender. Så lander de en avtale med høyresiden som nettopp fører til det. Det er ufattelig, sier han.

– For andre gang på en uke velger regjeringen høyresiden i en enormt viktig sak for distriktene. Nå er det kystens folk som rammes. Det er ikke til å tro at de velger mer sentralisering og at retten til å fiske skal havne på stadig færre hender.

Ut mot eget parti

Stortingsrepresentant Geir Iversen (Sp) fra Hasvik kommune i Finnmark mener at regjeringspartiene Ap og Sp skulle ha beveget mer til SV og Rødt om kvotemeldingen.

Iversen mener de har mye bedre holdninger til Nord-Norge enn det høyresiden som Ap og Sp har blitt enige med.

– Det jeg har lest til nå, så er det for dårlig. Altfor dårlig, sier Iversen, som understreker at kvotemeldingen skal behandles den 29. april.

– Kvotemeldingen er ikke avlevert enda, så det er enda tid å se på den, men som det er nå så er det altfor dårlig for kysten og spesielt Finnmark.

Geir Iversen (Sp) håper at kvotemeldingen som den står i dag blir stående etter at meldingen skal behandles på Stortinget 29. april. Iversen mener at mer av fisken må tilfalle kysten i Finnmark og resten av Nord-Norge. Foto: Erlend Hykkerud / NRK

Sp-politikeren skulle helst sett at enda mer av kvoten tilfalt sjarkene og den mindre kystflåten sånn at man får mer arbeid til kysten av Finnmark og resten av Nord-Norge.

– Det vi har nå er ikke nok. Vi holder på å avfolke Nord-Norge. Dette gir ikke noe mer aktivitet, som jeg kan se det. Altfor lite flyttes fra toppen ned til kyst, sier Iversen.

Han legger til at så lenge det er håp for endringer, så er det mulige med endringer. Han forventer sterke reaksjoner på den nye kvotemeldingen som flertallet har blitt enige om.

– Jeg forventer at folk blir forbannet, for jeg vet at folk har ventet på denne kvotemeldingen. De har hatt et håp om mer aktivitet på kysten, flere arbeidsplasser på land og en vekst i kommunene. Denne meldingen gir ikke håp om store endringer, som jeg kan se.

– Regjeringa svikter kysten

Rødt reagerte torsdag på at Ap og Sp ikke ville forhandle videre med dem.

– Regjeringa svikter kysten, og Ap og Sp kaster her bort en historisk mulighet til å få fisken tilbake til folket og skape arbeidsplasser i kystfiske og videreforedling i landindustrien, sier Geir Jørgensen, fiskeripolitisk talsperson i Rødt.

– Denne avtalen svarer ikke ut Riksrevisjonens kritikk av fiskeripolitikken, den skaper ikke mer aktivitet på fiskeanlegg eller på havet i fiskeværene i Nord-Norge

Geir Jørgensen, fiskeripolitisk talsperson i Rødt, mener regjeringen svikter kysten. Foto: Helle Westrum

– Kan sikre flere arbeidsplasser

Partiene som har blitt enige har sett det som viktig med et bredt politisk grunnlag under Stortingets behandling for å skape forutsigbarhet for en viktig næring, opplyser de i en pressemelding.

– For Arbeiderpartiet har det vært viktig å skape en mer rettferdig fordeling av de verdifulle fiskeressursene våre, og legge grunnlag for større bredde og mangfold i fiskeflåten. Dette er ikke minst viktig for å sikre aktivitet i industrien på land, sier Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talsperson Runar Sjåstad.

Administrerende direktør i organisasjonen Fiskebåt, Audun Maråk, er positiv til at det ble en bred enighet. Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

Administrerende direktør i organisasjonen Fiskebåt, Audun Maråk, er positiv til at det ble en bred enighet, og at det er en enighet mot sentrum.

– Resultatet ble bedre enn hva det lå an til Vi er ikke fornøyd med en omfordeling fra hav til kyst. Vi ser at omfordelingen blir mindre enn det så ut til, sier han.