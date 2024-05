Om bord på en sjark sperret Jon-Atle Bjørnø og 14 andre fiskebåter inne Havila Kystruten i Øksfjord i Loppa kommune i ettermiddag.

Dette gjorde de i solidaritet med yrkesbrødrene sine i lenger øst i Finnmark som aksjonerte i går. Men også for å markere misnøyen med kvotemeldingen som ble vedtatt på Stortinget i går.

– Vi fiskere har fått veldig god tid til å aksjonere, nå som vi ikke får fiske mer, sier Bjørnø.

Jon-Atle Bjørnø og de andre fiskerne avfyrte røykbomber under dagens markering i Øksfjord. Foto: Jon-Atle Bjørnø

Senere på ettermiddagen ble Kystruten også stanset i Kjøllefjord. Her sperret 30–40 båter av havna, etter at skipet gikk til kai.

Begge aksjoner er over for denne gang, men Svein Vegar Lyder varsler mange flere fremover.

– Dette blir en lang kamp, det er vi innforstått med alle sammen.

Mellom 30 og 40 båter lå klare til å sperre inne Kystruten i Kjøllefjord i ettermiddag. Skipet måtte legge seg til kai. Flere røykbomber ble tent under markeringen. Kystsamfunnene er misfornøyde med kvotemeldingen som ble vedtatt på Stortinget i går. Kystflåten mener kvotemeldingen truer kystsamfunnene sin eksistens. Svein Vegar Lyder holdt foredrag for passasjerene etter at de gikk inn til kai i Kjøllefjord. Men passasjerene ble servert reker på kaia.

Politikermisnøye

Jon-Atle Bjørnø og de andre fiskerne i Øksfjord håper politikerne vil snu i saken om kvotemeldingen. Størst er ønsket om å endre fordelingen av tredjelandskvoten.

Tredjelandskvotar Ekspander/minimer faktaboks Tredjelansdkvotar er fisk i Barentshavet som Noreg og Russland set av til fartøy frå andre land. I år er totalkvoten for torsk i Barentshavet sett til vel 460.000 tonn. Av dette kan Noreg og Russland fiske nesten 200.000 tonn kvar, medan tredjelandskvoten er sett til vel 62.000 tonn. Den totale hysekvoten er på 133.000 tonn i år. Noreg og Russland kan fiske vel 62.000 tonn kvar, medan tredjelandskvoten er sett til nesten 9000 tonn. Det er fartøy frå EU, Storbritannia, Færøyane, Island og Grønland som kan fiske på tredjelandskvotane.

– Vi stoler ikke på at dette skal avgjøres fra Oslo hvert år. Vi ber derfor om klartekst i kvotemeldingen – hva det innebærer at den skal prioriteres.

Endringer i kvotesystemet de siste 20 årene har bidratt til økt lønnsomhet i fiskeflåten, men mindre aktivitet i flere kystsamfunn. Dette er funn gjort av riksrevisjonen.

SV, Rødt og MDG mener kvotemeldingen ikke retter opp i gammel urett.

Finnmarksfiskerne langs kysten reagerer på at politikerne vedtok kvotemeldingen, selv om de så at er opprør var anmarsj.

– Det var tilfeldig at markeringen landet på 1. mai. Vi gjorde det her i Øksfjord fordi statssekretær Kristina Hansen (Ap) er her i dag, og hun er en del av regjeringen.

Havnene i både Hammerfest, Honningsvåg, Kjøllefjord og Vardø ble tirsdag ettermiddag blokkert av fiskere.

Hurtigruten ble tvunget til å seile forbi Hammerfest mens aksjonen pågikk.

Markeringen i Øksfjord fra dekk om bord på Kystruten. Foto: Havila Kystruten

Uforståelig aksjon

Fiskebåt hevder den minste kystflåten får økte kvoteandeler i kvotemeldingen.

– At deler av kystflåten aksjonerer er uforståelig, all den tid de får større kvoter enn det kystflåten/aksjonistene har vært med å anbefale, påpeker Audun Maråk, administrerende direktør i Fiskebåt.

Audun Maråk stiller seg uforstående til de pågående aksjonene i Finnmark. Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

Fiskebåt er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for den norske havgående fiskeflåten. Maråk sier havfiskeflåten får redusert sine andeler, også om man tar hensyn til at de skal prioriteres ved eventuell frigjøring av tredjelandskvote.

– Alle får reduserte kvoter på grunn av reduksjonen i torskebestanden, men den minste kystflåten kommer bedre ut enn alle andre.

Kystruten støtter markeringen

Om bord på Kystruten er Lasse A. Vangstein, kommunikasjons- og markedsdirektør i Havila. Han sier selskapet har forståelse for aksjonen som pågår langs kysten nå.

– Vi er en del av kystsamfunnet. Vi frakter og serverer fisken deres om bord. At vi møter på forsinkelser synes vi i dette tilfellet er helt greit.

Lasse A. Vangstein er om bord på Kystruten som i dag ble sperret inne i Øksfjord. Foto: Havila Kystruten

Aksjonen skal ha pågått i rundt 30 minutter, før Kystruten fikk seile videre. Kystruten fikk imidlertid sette av passasjerer og levere gods til kai.

– Det er ikke noe farlig med å vise å støtte til kollegaer langs kysten. Vi kunne gått forbi, sier Vangstein.