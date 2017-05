Sendingen starter opp igjen onsdag kl. 0800

– Det er vanskelig å si når flokken blir å svømme over. Det blir i hvertfall mens det er strømstille, det vil si mellom flo og fjære. Da er det best forhold for reinen å svømme over, forklarer dedaktøren for sendingen Ole Rune Hætta.

Akkurat nå er det 2 varmegrader i Kvalsund, laber bris, med en vindstyrke på 7 m/s fra nordvest.

Svømmingen over Kvalsundet må helst skje i løpet av onsdagen fordi været blir betraktelig verre i løpet av torsdagen, melder yr.no.

Derfor ble det sendepause

NRK har fulgt en reinflokk på turen fra vinterbeite på innlandet til sommerbeite ute ved kysten siden mandag 24. april, men natt til mandag 1. mai ble det stopp.

Med dårlig vær på vidda, ulendt terreng og fare for sammenblanding av flokker ble NRK-sendingen satt på pause frem til reinen skal svømme over til Kvaløya.

Det har vært pent vær nesten hele tiden mens NRK har fulgt reinflokken, men søndag kveld kom uværet. Foto: NRK

– Fiettar-flokken (journ.anm. naboflokken til familien Sara) er spredd i Rášša-området, og med dette været er det mye større sannsynlighet for sammenblanding mellom de to flokkene, sier reineieren Aslak Ante Sara.

Med 34 personer på slep er det større fare for at de kan komme i kontakt med naboflokken, og på denne måten skremme noen av dyrene.