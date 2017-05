Derfor tar «Reinflytting minutt for minutt» pause

– Fiettar-flokken (journ.anm. naboflokken til familien Sara) er spredd i Rášša-området, og med dette været er det mye større sannsynlighet for sammenblanding mellom de to flokkene, sier reineieren Aslak Ante Sara.

Med 34 personer på slep er det større fare for at de kan komme i kontakt med naboflokken, og på denne måten skremme noen av dyrene.

– Siden disse link-teamene kjører rundt kan det føre til at småflokker til Fiettar kan bli skremt og på den måten føre til sammenblandinger, sier Aslak Ante.

REGIGOMPI: Slik ser regirommet vårt ut fra utsiden. Den henger etter en beltevogn som drar den og flere andre vogner over vidden etter flokken. Foto: Rebecca N. Strand / NRK

Det er totalt tre link-team som kjører fra topp til topp for å sende signaler fra regi-gompien og til Karasjok.

Ulendt terreng

I området hvor de nå oppholder seg er det også farlig å ferdes dersom du ikke har lokal kunnskap, og dårlig vær gjør det hele enda mer usikkert.

– Vi har måtte ta hensyn til både filmteamets sikkerhet og nabodistriktet. I samråd så fant vi ut at det er best å sette en liten pause med filmingen her, sier reineier Jovsset Ante Sara.

SKJERMDUMP: Slik så det ut på vidda i går før programmet ble avsluttet natt til mandag 1. mai. Foto: NRK

Publiseringsredaktøren for NRK Sápmi, Pål Hivand, sier at det lå flere grunner bak sendepausen.

– Det var en felles beslutning som var nødvendig for NRK, vi måtte ta en pause. Vi kunne sendt så lenge vi ville, men utfordringen lå i at folkene hadde jobbet på grensen til det vi har dispensasjon til.

Sender oversvømmingen

Selv om vi går glipp av den siste innspurten til Kvaløya skal turens høydepunkt bli sendt direkte, det er når reinflokken skal svømme fra Kvalsundet og over til Kvaløya. Når sendingen starter opp igjen er derimot litt vanskelig å si.

– Vi satser på at svømmingen blir å skje mellom onsdag og fredag, og da er vi på plass, sier Hivand.

– Vi trenger bra vær siden reinen kommer opp våte på Kvaløya. Vi får håpe at det gløtter opp mellom bygene og at vi kan komme i gang med svømmingen, sier reineieren Aslak Ante.