Sarakka Gaup er skuespiller og studerer på Statens Teaterhøgskole, KHiO, i Oslo.

Nå skriver hun et teaterstykke som hun kaller «Sámi bucketlistu», en såkalt liste med ting man ønsker å gjøre før en viss tid.

– Temaet i teaterstykke er blant annet det såkalte "samiske barometeret" som har oppstått i samfunnet vårt, forklarer Sarakka.

Stykket handler om en ung jente som vil være så samisk som mulig, forteller Sarakka, og hun prøver å lære alt om det samiske samfunnet. Så skriver hun en samisk bucketliste.

– Målet er å bli en samisk superhelt, en ČSVer, sier Sarakka med et smil.

Hvordan kom du på disse målene hun skulle nå?

– Fordi jeg selv har prøvd å lære så mye som mulig, så jeg har nesten selv en samisk bucketliste som jeg har skrevet og prøvd å gjennomføre, forklarer hun.

Les også: 10 samiske filmer og serier du kan binge i helga

Nye samiske dramatikere

Sarakka er en av fire som vant skrivekonkurransen Sápmi muitala/forteller.

Det samiske nasjonalteatret Beaivváš og Dramatikkens hus i Oslo samarbeider om prosjektet for å få inn nye scenetekster om Sápmi.

SAMISKE FORTELLINGER: Mette Brantzeg leder prosjektet som skal løfte frem samisk dramatikk. Foto: Aslak Mikal Mienna

Mette Brantzeg leder prosjektet for Beaivváš og mener det er viktig av flere grunner.

– Alle de samiske teatrene har et samfunnsoppdrag som er å støtte og styrke den samiske kulturen og det som rører seg i Sápmi, sier hun.

– De fire som er valgt tar pulsen på hva det er som skjer i Sápmi akkurat nå. Hva er det som er aktuelt, hva er det som opptar folk og ikke minst de yngre, forklarer Brantzeg.

– Jeg leter alltid etter en stemme som berører meg

Det sier kunstnerisk leder på Dramatikkens hus i Oslo Line Rosvoll, som er en av to mentorer for Sarakka Gaup.

– Det stoffet som på en måte roper ut, som snakker til deg etter at du har lagt fra deg manuset og sluttet å lese, som kanskje plager deg på natten når du ligger og skal sove.

Sarakka sitt teaterstykke gjorde akkurat det.

MENTOR: Line Rosvoll er kunstnerisk leder for Dramatikkens hus, et nasjonalt kompetanse- og ressurssenter for utvikling av ny norsk dramatikk. Foto: Maien Gaup Sandberg / NRK

– Denne hovedrollen gir seg selv helt umulige frister og hun skal gjøre prosjekter for å bevise sin samiske identitet som jo er til dels skadelig, umulig og helt utopisk.

– Dette her er både komisk, inspirerende, sårt, rørende og grusomt egentlig innimellom, fordi hun kjører seg så hardt at du tenker «lille jente, dette går jo ikke», sier Rosvoll.

Basert på personlige erfaringer

– Jeg kan fra tid til annen kjenne på at jeg ikke er samisk nok selv. Og det er ikke en bærekraftig, sunn eller sann tanke. Jeg vet jeg er same, og jeg skal egentlig ikke trenge å bevise min samiske identitet. Likevel har det oppstått en tvil i meg, forteller Sarakka.

Sarakka tror at hun har lagd dette barometeret for seg selv.

– Jeg vil ikke at det skal være sånn at jeg eller andre skal føle at man ikke er samisk nok. Det er også målet med teksten jeg skriver, at vi skal fjerne det barometeret, understreker Sarakka.

Hennes mentor Line Rosvoll mener stykket handler om store menneskelige temaer, som det å lure på hvem vi er og hva vi skal.

– Jeg vet at noen gråt da de leste dette stykket, jeg lo så mye for det er så rart, forteller hun.

– Jeg sa til de andre i juryen at vi må passe på hun her for det er jo kjempebra, det var jo en Netflix-serie på 12 episoder. Det er altså så gøy, sier Rosvoll.