Det er ikke mange samepolitiske saker som engasjerer Niillas Magnus Skoglund (22).

Han bor i ett av Sápmis kjerneområder Karasjok. Der synes han selv at han lever et godt liv, og føler ikke at sameaktivisme trengs der.

– «ČSV» er samer som tar stor plass og skal være litt ekstremister, sier han.

BRYR SEG: Niillas Magnus Skoglund jobber nå som snekker, og er ikke redd for å ytre sin mening om visse type saker. Bare ikke ČSV, fordi det angår ikke ham så mye. Foto: Line Alette Bjørnback Varsi / Nrk

– De tar så stor plass

Det finnes mange oppfatninger om hva det vil si å være «ČSV.» En av de mest utbredte, er at det står for «Čájet sámi vuoiŋŋa», eller vis samisk ånd. Det har også vært brukt som kamprop under Alta-saken.

Som gjest i NRK-podkasten «Gozuid Alde» får Niillas Magnus ytre sine tanker og meninger om begrepet.

Programlederne Ella Marie Hætta Isaksen og Sajje Solbakk er blant de unge samene som kaller seg nettopp det.

Niillas Magnus er invitert fordi programleder Sajje vet at han ikke liker dette begrepet like godt som hun selv gjør.

– De tar så stor plass at resten av landet tror at alle samer er like lettkrenket som dem, sier gjesten.

Han er litt redd for at «ČSV-ere» splitter samer og nordmenn, men også samer seg imellom.

– Har du kanskje noen fordommer om «ČSV-ere»?

– Ja, de unge «ČSV-erne», svarer Niillas Magnus.

Han sier at dette ikke gjelder alle, og mener samepolitiker Beaska Niillas er en positiv «ČSV-er».

Ella Marie synes at ulik oppfatning av begrepet er veldig spennende. At folk kan tenke så ulikt om det samme.

Aktivisme i slekta

Sajje, Niillas Magnus og Ella Marie har alle en bakgrunn der samisk aktivisme har vært i familien.

Noen av Sajjes familiemedlemmer var aktivister i Alta-saken, andre har vært med på å starte opp urfolksfestivalen Riddu Riđđu. Selv var hun med på å få Tromsø inn som samisk språkforvaltningsområde.

Niillas Magnus forteller at mamma var aktivist under Alta-saken, og at bestemor og pappa var veldig strenge på at man skal snakke korrekt samisk.

Ella Marie er selv aktivist. Hun forteller at hun allerede som barn hadde sterke meninger. På skolen kunne hun kjefte på andre barn fordi de snakket norsk.

Aktivisme og ekstremisme

I podkaststudio reflekteres det over at visse ting som var en realitet før i tiden, ikke er et problem for unge samer i dag.

Niillas Magnus forteller at enkelte saker, som for eksempel landbruk, er noe han bryr seg om. Og han deler gjerne sine tanker om det på sosiale medier.

BRYR SEG OM LANDBRUK: Niillas Magnus er ikke likegyldig for samfunnssaker, bare samisk aktivisme. Foto: Privat

Men samiske saker er ikke noe han bruker tid på.

– Jeg har det bra her i hjembygda mi Karasjok, og her snakker jeg samisk hver dag. Ikke opplever jeg rasisme, så jeg har det godt, sier Niillas Magnus.

Han synes det er problematisk hvis det samiske engasjementet blir for ekstremt. Eller at man ikke lenger kan vitse og tulle om det samiske.

– Jo mer ČSV-ere roper, jo mindre hører jeg på dem, sier Niillas Magnus.

Han forstår at Sápmi trenger aktivister, men at dette ikke er så viktig i Karasjok.

– Hvis jeg skal kunne bo i Oslo og samtidig beholde min samiske identitet, så må jeg ut og slåss for samiske rettigheter hver eneste dag, forklarer programleder Ella Marie.

Ella Marie sier at hun føler at hun ble født for å slåss for samer.

AKTIVIST: Ella Marie Hætta Isaksen er en synlig person i demonstrasjoner for samiske rettigheter. Bildet er tatt i forbindelse med en filminnspilling. Foto: Siv Dolmen / Mer film

– Synd at noen tenker sånn

Det finnes mange unge samer som engasjerer seg i samepolitikk, og som selv fronter saker som angår det samiske samfunnet.

En av dem er leder i ungdomsorganisasjonen Sáminuorra, Sara Elvira Kuhmunen.

UNG POLITIKER: Sara-Elvira Kuhmunen er politisk aktiv, og fronter same- og urfolkssaker rundt om i verden. Nylig har hun deltatt på COP27 i Egypt. Foto: Edmund Grønmo

Hun har ikke hørt podkasten med «ČSV» som tema, men synes at det er trist at noen unge samer ser på aktivisme som noe negativt.

– Selv de minste saker fører til at man blir synlig, og at man deretter blir hørt også i større saker, sier Sara-Elvira.

At det finnes folk som ikke liker å være synlige, eller å kjempe for saker, viser at folk er forskjellige. Og det synes Sara-Elvira er helt greit.

Brukt som skjellsord

Niillas Magnus sier videre at han er lei av at han ikke lenger kan tulle med det samiske.

Han husker spesielt en gang han tullet med at han likte å blande norske ord i samisken sin.

Da var det noen som ble sure på han.

– I sånne tilfeller kan det hende at jeg har brukt «ČSV» som et skjellsord, sier han leende.

Og selv om han kritiserer unge «ČSV-ere», så skjærer Niillas Magnus likevel ikke alle over en kam.

Han betegner ČSV som noe positivt før i tiden. At det var de som virkelig jobbet for samiske rettigheter. Noe han selv ikke føler for å gjøre.

– Jeg ble skapt av min mor og far for å leve, ikke for å slåss for samiske rettigheter, sier Niillas Magnus.

