Det er første gang Netflix skal lage en samisk spillefilm. Netflix skriver at boken skildrer en ung kvinnes kamp for å forsvare sin urfolksarv i en verden der fremmedfrykt øker, klimaendringer truer reindriften, og unge mennesker velger selvmord i møte med kollektiv desperasjon.

Filmskaperen og artisten Elle Márjá Eira skal være regissør i filmen.

– Jeg gleder meg til å jobbe med denne filmen, det blir veldig spennende, sier 39-åringen.

Foto: Pressebilde

Hun er headhuntet til jobben, og er nå aktuell med filmpremieren Árran360 i Venezia.

Elle Márjá Eira er en filmskaper, musiker, forfatter og artist fra Guovdageaidnu.

En drøm går i oppfyllelse

Bokskribenten håper at mange kan kjenne seg igjen i filmen.

– Jeg er utrolig glad for at Netflix velger å lage en samisk historie som langfilm, sier Ann-Helen Laestadius til nettavisen Deadline(ekstern lenke).

Hun er overlykkelig, forteller hun.

– For meg som forfatter er det en drøm å se min bok bli til film og får nytt publikum, forteller hun.

Hun skal være produsent i filmen.

Her er Ann-Helèn Laestadius og bokomslaget til boken. Foto: Thron Ullberg/Aschehoug

Årets bok i 2021

Det er Peter Birro som har skrevet manus og planlagt premiere er i 2024 og innspillingsstart er på våren 2023.

Boken «Stjålet» ble opprinnelig publisert i Sverige i 2021 og har siden den gang blitt solgt til over 20 land, som Tyskland, Storbritannia, USA og Canada.

Boken ble også tildelt Årets bok i Sverige i september i 2021.

Tidligere har Walt Disney samarbeidet med Sametinget og Samisk Parlamentarisk råd (SPR) i forbindelse med filmen «Frost 2» som var inspirert av Sápmi.

Netflix vil ikke kommentere saken og henviser til pressemeldingen(ekstern lenke).

Samisk film i medvind

Nylig kom nyheten ut om strømmegiganten Netflix og Internasjonalt Samisk filminstutt (ISFI) inngår samarbeid.

Netflix har et fond som gir midler til samarbeid for å styrke kreativt mangfold og deltakelse i underholdningsbransjen. Dette gjøres blant annet via opplæring.

– Jeg ser at samisk film gjør fremsted, og jeg må berømme Anne Lájlá Utsi i ISFI som viser vei for oss filmskapere. Vi får møte og lære av de beste innen filmbransjen.

Elle Márjá Eira i Venezia under premieren av filmprosjektet Árran360. Foto: Wenche Marie Hætta / NRK

– Samisk film har en lys fremtid, sier Elle Márjá Eira.