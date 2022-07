– Allerede i første kampen mot Narviklaget Mjølner, fikk vi høre jævla same, hvordan farge er det på kofta deres og sånt, forteller Endre Østensen, som til vanlig spiller for Bodø Glimt.

Endre Østensen forteller at de opplevde rasisme i nesten alle kampene. Unntaket var finalekampen hvor de spilte mot Harstadlaget Landsås. Foto: Privat / NRK

Piteå Summer Games arrangeres i Piteå i Sverige. I år var det 626 lag fra flere ulike land som deltok.

FA Sápmi deltok med både et jentelag og et guttelag i 16-årsklassen. Begge lagene forteller nå om hets og rasisme som skal ha skjedd både på og utenfor banen.

Nils Nygård er trener for FA Sápmis guttelag. Han syns det hele er trist.

– Det er trist at vi fortsatt i 2022 skal oppleve sånt, sier Nygård.

Hva er FA Sápmi? Ekspandér faktaboks FA Sápmi ble etablert i mars 2014 og overtok organiseringen av de samiske fotballandslagene etter Samisk fotballforbund (Sámiid spábbačiekčanlihttu). FA Sápmi er medlem av det internasjonale fotballforbundet «Confederation of Independent Football Associations (ConIFA)», men er ikke medlem i FIFA eller UEFA.

Måtte be om unnskyldning

I kampen mot Bodølaget Innstranda skal en spiller ha ropt «jævla same». For denne spilleren fikk det konsekvenser i pausen.

– Jeg snakket med spilleren i pausen, sier Innstrandas trener Børge Berg.

Han ble informert om hendelsen fra Nygård.

– Hadde vi hatt innbyttere i turneringen, så hadde jeg tatt ut spilleren, for dette aksepterer vi ikke. Men vi hadde bare 11 tilgjengelige spillere, da den 12 spilleren satt skadet på benken.

Samehets på idrettsarrangement er ikke noe nytt (illustrasjonsfoto). Foto: Philip Hofgaard / NRK

Både Nygård og Endre er veldig glad for at Berg tok opp hendelsen med egen spiller.

FA Sápmis G16 trener Nils Nygård opplever at andre klubbene tar hendelsene alvorlig og er glad for at de har tatt kontakt. Foto: Privat

Spilleren skal ha kommet og bedt om unnskyldning til FA Sápmi.

Berg sier at de ikke har hatt lignende tilfeller og han håper at det ikke skjer igjen.

– Dette er ikke noe vi som lag eller klubb står for, så det er bare å beklage.

Vil få konsekvenser

Samehets på idrettsarrangementer er ikke noe nytt. De samiske fotballstjernene Hans Norbye og Morten Gamst Pedersen har også opplevd dette tidligere.

Sportslig leder i Mjølner FK, Kenneth Claeson, var selv i Piteå. Han hadde ikke hørt noe om de påståtte hendelsene fra kampen mellom FA Sápmi og Mjølner FK før NRK tok kontakt.

Sportslig leder i Mjølner FK Kenneth Claeson hadde ikke hørt noe om de rasistiske utsagnene som skal ha blitt sagt før NRK tok kontakt. Foto: Privat

– Vi er imot rasisme og det skal ikke skje. Det vil bli en konsekvens for spillere som har utøvd rasisme, hvis vi vet hvem de er.

– Det er uakseptabelt.

Claeson sier at de ønsker å komme til bunns i dette, og at de nå har tatt kontakt med FA Sápmi.

Er det noe du vil si til FA Sápmi spillerne?

– Det er bare å legge seg langflat og beklage på det sterkeste, sier Claeson.

Følger opp hendelsen

I kvartfinalen spilte FA Sápmi mot Altalaget Bossekop (BUL). I denne kampen skal de angivelig ha fått beskjed om å komme seg tilbake til Sameland.

– Jævla same, kom dere tilbake til Sameland, var utsagnene ifølge Endre.

BULs hovedtrener, Paul Olsen, forteller at han hverken har sett eller hørt noen form for rasisme, men nekter ikke for at det kan ha skjedd.

Hovedtrener for BULs guttelag Paul Olsen sier at de tar avstand fra rasisme. Foto: Privat

– Det tar vi avstand fra, sier han.

En stund etter at Olsen var i kontakt med NRK, kan han fortelle at de nå er i dialog med FA Sápmi om hendelsen.

– Vi har muligens ett spor å gå etter, hvem som har kommet med disse uttalelsene. Hvis vi kommer til bunns i dette, så skal vedkommende få ringe personlig å be om unnskyldning, forteller Olsen.

– Dette er helt uhørt og vi tar det på høyeste alvor, sier Mathias Sønvinsen Moe som er leder for BUL.

Leder for Bossekop UL Mathias Sønvisen Moe sier de ikke har opplevd samehets som et problem, men at det kan bli høyst aktuelt å gjøre noe internt. Foto: Privat

Han forteller at de skal følge opp dette internt så det ikke skjer igjen.

– Noe temperatur og litt bannskap er for så vidt ok i kampens hete, men angrep på person, kultur, etnisitet etc. er uakseptabelt.

BUL har selv nettopp meldt inn en lignende sak til Norges Fotballforbund, hvor en av deres egne spillere har opplevd samehets i en fotballkamp.

Tar det alvorlig

Når NRK ber virksomhetssjef for Piteå Summer Games, Anna Bogren Dalberg, om å kommentere hendelsene, har hun akkurat fått beskjed om de.

Har dere hørt om samehetsen som SA Sápmi sier at de opplevde under Piteå Summer Games?

– Nei, det visste vi ikke om, dessverre. Da vi fikk en forespørsel fra Ávvir ble vi oppmerksomme på det. Det er trist. Det hadde vært bra om vi hadde fått beskjed om dette med engang, så kunne vi ha gjort noe med det.

Virksomhetssjef for Piteå Summer Games, Anna Bogren Dalberg mener at slik hets bryter med verdigrunnlaget til turneringen. Foto: Piteå Summer Games / NRK

FA Sápmis trener synes det er merkelig at arrangøren ikke har hørt noe om det. Ifølge han meldte de dette inn til turneringslederen etter første kamp.

Allikevel opplever Nygård nå at de andre klubbene tar det alvorlig, og han er glad for at de har tatt kontakt.

– Det står det stor respekt av, at de tar kontakt og beklager det.

Partyjoik etter seier

– Hver gang vi har vunnet så har vi satt på partyjoik, forteller Endre.

Selv om turneringen ikke ble helt som Endre hadde sett for seg, er han allikevel glad for seieren.

Gutten i FA Sápmi feiret hver seier i cupen med «partyjoik». Foto: Astrid Norkyn

– Da kan vi juble litt ekstra i ansiktet på de eller feire litt ordentlig, for da vet vi at de blir ekstra sur, sier en stolt Endre.