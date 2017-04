– Nå ber vi til værgudene, vi trenger mildvær!

Det hele startet som en løs idé. Hvorfor ikke sende såkalt «sakte-tv» fra reinflytting på Finnmarksvidda? Nå er flyttingen en realitet, rett rundt hjørnet, og med seg denne gangen har familien Sara fra Kautokeino med seg flere titalls NRK-folk som skal dokumentere hver minste bevegelse fra Finnmarksvidda til Kvaløya.

Nå avhenger hele flyttingen og tv-produksjonen av plussgrader.

– Vi må be til værgudene, vi trenger mildvær!

Bønnen kommer fra Rebecca Strand og Ronald Pulk, som skal være programledere for tv-sendingen. De er ikke de eneste i produksjonen som krysser fingrene litt ekstra.

– Den kalde påska har gjort at all snøen er hard, slik at reinen ikke klarer å grave seg ned til beitene, forklarer prosjektredaktør i NRK Sápmi, Ole Rune Hætta.

HÅPER: Programledere for Reinflytting minutt for minutt, Ronald Pulk og Rebecca Strand, var onsdag kveld på Finnmarksvidda for å sjekke ut forholdene. Nå håper de på mildvær, og det raskt. Foto: Tor-Egil Rasmussen / NRK

Uvant situasjon

Den opprinnelige planen var å starte sendingen fredag kveld på NRK2. Nå er dette utsatt til tidligst søndag, noe som betyr at seere som gleder seg til vakre, direktesendte naturbilder fra vidda må smøre seg med litt mer tålmodighet.

– NRK er ikke vant til at vi er helt uten kontroll. Vi er avhengig av vær og klima, og det er veldig uvant for oss. Det finnes ikke noe vi kan gjøre for å fremskynde flyttingen og tv-sendingen, sier Hætta, og legger til:

– Dyrevelferd er viktig for reineieren, derfor tør han ikke starte på flyttingen nå.

Les mer om sakte-tv på NRK her SPENT: Prosjektredaktør i NRK Sápmi, Ole Rune Hætta, håper sola og mildværet melder sin ankomst så snart som mulig. Foto: Dragan Cubrilo / NRK

Når kommer varmegradene?

Reineieren selv sier mildværet er sent ute i år, men har tro på at det fra midten av neste uke blir varmere. Da blir det nemlig nymåne.

– Jeg tror plussgradene kommer litt utpå dagen den 26. april, sier Aslak Ante Sara.

Han er en del av reindriftsfamilien Sara som NRK skal følge over flere dager. Utfordringen til familien er at de ikke kan la flokken bevege seg nordover mot Kvaløya uten at de er garantert gode beiteforhold. Til det er snøen alt for hard nå, og målet er å nå rundt fem varmegrader før flokken flyttes. Da smelter nemlig snøen slik at reinen lettere finner gode beiteforhold langs ruta.

Meteorolog John Smits ser ikke like lyst på værutsiktene som Aslak Ante Sara.

– Jeg oppfatter værprognosene som relativt usikre, den endrer seg stadig. Det er vanskelig å komme opp i fem grader i det området dem er nå. Det blir heller ikke mildere over helga.

– Ser du et lys i enden av tunnelen hva gjelder tilstrekkelig med varmegrader på vidda?

– Det ser ut som det går i retning stigende temperaturer fra neste helg. Nå må vi rett og slett bare vente, avslutter Smits.

Så snart reinen flytter nordover, kan du følge sendingen døgnet rundt på NRK 2.