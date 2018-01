Politiet: – Kan være vanskelig å finne brannårsaken

– Krimteknikere er på vei til stedet for å søke åstedet og gjøre en kriminal teknisk gransking i dag. Så da vet man litt mer, men det kan ta lang til å etterforske en brannårsak og det kan være vanskelig hvis det er store skader på et hus slik som det er her, forteller Innsatsleder Helene Gran Øverli.

Politiet og brannvesenet er på stedet. Det er foreløpig ikke mulig å undersøke branntomta på grunn av varmen.

Både brannvesenet og politiet er tilstede på branntomta i Tana Foto: Máret Biret Sárá Oskal / NRK

En mann i 50-årene er fortsatt savnet etter at et hus brant ned i Tana natt til onsdag, forteller politiet. Politiet frykter at vedkommende er omkommet.

–Dårlig start på året

Brannsjefen i Tana Odd Reidar Biti forteller at huset var overtent når de ankom stedet 11 minutter etter at de fikk beskjed om brannen.

–Huset var overtent og taket var ramlet ned og vi slukket det vi kunne, men det var lite vi kunne gjøre. Vi var et mannskap på 14 stk. som var med i redningsaksjonen, forteller brannsjefen.

Brannsjefen i Tana Odd Reidar Biti har vært oppe i hele natt og sammen med mannskapet har de hindret brannen i å spre seg. Foto: Máret Biret Sárá Oskal / NRK

Dagen etter var brannmannskapet i full sving med å klargjøre brannbilene til neste utrykning.

– Vi får håpe det blir en stund til vi må slukke en brann igjen. Det var en dårlig start på året, forteller Biti.