– Nå vil jeg bare gråte en skvett og deretter ta meg sammen for å gjøre meg klar til en ny runde av kamper helt til jeg ikke klarer å kjempe mer. Så, frykt ikke. Jeg kan tåle det meste etter mer enn 40 år i fengsel, sier Leonard Peltier til Indian Country Media Network.

President Barack Obama går i dag av som president etter åtte år. Tradisjonen tro har han gitt benådning til nesten 800 mennesker som er dømt til lange fengselsstraffer, men Leonard Peltier vil ikke være en av dem.

Bedt om benådning

I de siste ukene har er det gjort en stor innsats av Peltiers forsvarere og aktivister for å få frigitt den aldrende urfolksaktivisten.

Mange øynet et håp om at hans navn ville gjøre Obamas liste da tidligere statsadvokat i Iowa, James Reynolds (77) innrømmet å ha gjort dårlig saksbehandling under rettssaken. Reynolds skrev et brev om dette til Det hvite hus 21. desember i fjor.

Under et eksklusivt fengselsintervju nylig sa den politiske fangen dette om det å slippe fri:

– Jeg vil være der for mitt folk igjen.

Men Peltier vil ikke komme til å oppfylle det løftet til sitt folk.

– 40 år er nok

Leonard Peltier ble dømt i 1977 til to sammenhengende livstidsdommer for å ha drept to FBI-agenter.

Det har vært sådd tvil om hvorvidt han er skyldig eller ikke, og Amnesty International mener det kan være politiske motiver bak måten han ble fengslet og dømt på.

Det var Reynolds sitt kontor som tiltalte urfolksaktivisten Leonard Peltier for 40 år siden.

I brevet sitt til Det hvite hus ba den tidligere statsadvokaten (U.S. attorney), James Reynolds, avtroppende president Barack Obama om å benåde Peltier.

Reynolds kom med anmodningen i et brev sendt til Det hvite hus og det amerikanske justisdepartementet den 21. desember.

Peltier (71) er ved sviktende helse. Han har vært bak lås og slå i over 40 år etter å ha blitt dømt for å ha skutt i hjel to FBI-agenter på Pine Ridge indianerreservat i Sør-Dakota.

– Jeg tror det er på tide. Førti år er nok, uttalte Reynolds til amerikansk media.

– Peltier må ikke slippes ut

Det er også en del mennesker som mener at Leonard Peltier aldri må slippes ut av fengselet. En av disse er Denise Pictou Maloney.

Hun er eldste datter av Annie Mae Aquash, en Mi’kmaq activist som ble drept av noen medlemmer av American Indian Movement for 41 år siden. Aquash ble skutt fordi medlemmene av organisasjonen mistenkte henne for å være en FBI-informant.

Leonard Peltier var medlem i denne organisasjonen. Selv om han ikke var involvert i mordet, mener Maloney at Peltier ikke fortjener benådning. To menn ble dømt for mordet.

Denise Pictou Maloney mener at Leonard Peltier ikke fortjener å benådes eller slippes ut av fengselet. Foto: APTN

– Jeg vil at folk skal forstå at benådning ikke er basert på om han er skyldig eller uskyldig. Anmodningen om benådning er basert på et humanitært aspekt. Det er viktig å huske slik at ikke folk begynner å tro at han er uskyldig, sier Maloney til APTN.

Hun forklarer sitt synspunkt slik:

– Dette er en mann som stakk et ladd skytevåpen i munnen på min mor. Han deltok i bortføringen av mor, som senere førte til hennes død. Han forhørte henne gjentatte ganger og kalte henne for informant. Han gjorde ikke dette bare mot min mor, men også mot andre kvinner, påpeker Maloney.