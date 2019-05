– Fred jobber så utrolig hardt. Kraften han har når han joiker er eksepsjonell, sier Rotan til det samlede norske pressekorpset.

Keiino og resten av Norge ble nok sjokkert etter å ha mottatt publikumsstemmene. For etter juryprøven lå Keiino på 15. plass. Da de fikk 291 poeng fra Europa tok de et byks opp på listene og endte til slutt på 5. plass.

Det var forhåndsfavoritten Duncan Laurence med sangen «Arcade» som stakk av med seieren.

– Jeg er veldig stolt over den samiske bakgrunnen og kulturen min, sier Buljo.

VINNER: Slik så det ut da Duncan Laurence gikk av med seieren.

– Supermann!

De siste dagene i Tel Aviv har flere personer beskrevet Buljos joik som X-faktoren i bidraget. Det har også smittet på over resten av Europa.

Buljo er oppvokst i den samiske bygden Kautokeino hvor han bodde i sine ungdomsår. Han flyttet fra Kautokeino etter å ha fullført videregående skole.

Før han meldte seg på Melodi Grand Prix med Keiino hadde han aldri joiket offentlig. Nå har den tradisjonelle folkemusikken stiftet bekjentskap med over 200 millioner TV-seere.

– Dette viser at joiken, som er en av Europas eldste sangtradisjoner, berører folkesjela sier Buljo.

I pressesenteret var det flere som joiket med da Buljo dro i gang den kraftfulle joiken.

– Fred er en supermann. Det er hans fortjeneste at vi står her, bryter Tom Hugo ut.

EUROPAS FAVORITT ON FIRE: Det ble hett på scenen og det gikk nok også et jern varmt da Norge fikk utrolige 291 poeng fra publikumsstemmene. Foto: Sebastian Scheiner / AP

Avslørte nytt album

2019 er også FNs år for urfolksspråk. Gjennom året skal de styrke urfolksspråk og sametinget har fått 1.1 millioner kroner for å synliggjøre FN-saken.

– Nå kan vi fortsette arbeidet med å styrke truede språk. Det er også ett av målene til Keiino dette året. Vi skal lage et konseptalbum med urfolksspråk fra hele verden, sier Buljo.

Natt til søndag, rett etter finalen, så var det en festklar gjeng som møtte norsk presse. Tom Hugo hadde nemlig hørt at nattklubbene i byen skulle være åpne til klokken syv på morgenen. Haken ved dette er at de måtte sjekke ut av hotellet før klokken tolv.

– Vi har sikkert fremført «Spirit in the sky» tusen ganger, men hvis noen ber oss om å synge den på nattklubben er vi nok ikke tunge å be, sier Hugo.