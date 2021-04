På en digital pressekonferanse fredag annonserte Nordnorsk kunstmuseum at Katya García-Antón tar over som direktør ved museet.

García-Antón er i dag direktør ved Office for Contemporary Art Norway og vil starte i jobben som direktør ved kunstmuseet i august 2022.

– Vi er glade for at García-Antón blir vår nye direktør. Hun har et bankende og varmt hjerte for utvikling i nord, sier styreleder Grete Ellingsen.

Hun har ved flere anledninger løftet frem urfolkskunstnere har blant annet ansvaret for den samiske paviljongen under Venezia-biennalen som avholdes i 2022.

– Det å komme til Nord-Norge og Sápmi er ikke bare en jobb, men en personlig glede, sier García-Antón.

Den nye direktøren har over 20 års erfaring innen kunstverden. Hun ønsker nå å løfte frem kunsten i regionen og spesielt urfolkskunsten.

– Jeg vil spesielt legge vekt på hvordan kunstmuseet gjennom sin struktur kan være med på å fremme det samiske perspektivet. Nå ønsker jeg å styrke posisjonen for kunstmuseet globalt og nasjonalt, sier García-Antón.

NY DIREKTØR: Katya García-Antón. Foto: marta buso/OCA

– Forliket var veldig viktig

Nordnorsk kunstmuseum har hatt et veldig krevende år etter at den tidligere direktøren Jérémy McGowan ble avskjediget på dagen.

Oppvasken har blitt tatt i media og beskyldningene har vært mange.

Katya García-Antón sier hun har fulgt med på bråket og sier at det var viktig for henne at partene ble enige om et forlik før hun sa ja til stillingen.

Ansettelsen av García-Antón kommer én uke etter at forliket mellom NNKM og McGowan ble inngått.

– Jeg føler at forliket var veldig viktig for meg for å kunne ta denne avgjørelsen, sier den nye direktøren.

Hun åpner nå også muligheten for å samarbeide videre med McGowan.

– Det er viktig å jobbe med de største aktørene og han er en av de. Jeg er åpen og klar for å ta han inn i varmen i kunstmuseum, sier García-Antón.

Turbulent

Styreleder Ellingsen fremhever hennes faglige kompetanse og ser frem til det nye samarbeidet med direktøren.

– Det har vært et turbulent år, og vi ser i ettertid at vi kan være mer samstemte. Nå gleder vi oss over at saken med tidligere direktør er lagt bak oss slik at museet nå kan se fremover.

– Hun kommer til å bli viktig for museet og hennes tilknytning til det samiske perspektivet vil styrke oss, sier Ellingsen.

STYRELEDER: Grete Ellingsen ved Nordnorsk kunstmuseum Foto: Torbjørn Tandberg

Kunstmuseet har vært i kontakt med en håndfull kandidater, opplyser styreleder Ellingsen.

García-Antón blir å flytte til Tromsø når hun starter som direktør sammen med sin sønn på 11 år.

McGowan har tidligere uttalt til NRK at han ble avskjediget fordi han satset på samisk kunst og saksøkte Nordnorsk kunstmuseum.

Disse påstandene har museets styreleder Grete Ellingsen tilbakevist og kunstmuseet har nå inngått et forlik med den tidligere direktøren.