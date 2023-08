Mandag er statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på Tromsø-besøk. Han kom ikke tomhendt.

– Vi stiller opp med planleggingsmidler som gjør det mulig å planlegge en kulturell storstue i denne flotte byen. Her er det behov for et kultursenter, som er på samme nivå som det byen leverer av musikk og kultur.

Regjeringa har tidligere gitt 4 millioner kroner til prosjektet.

De nye 8 millionene blir lagt inn i statsbudsjettet, som legges fram i oktober. Dermed var det en aldri så liten budsjettlekkasje han hadde med i bagasjen til Nord-Norges største by.

Pengene skal brukes til forprosjektet for Tromsø kulturkvartal. Støre mener det bør bli et bygg som er på høyde med Stormen i Bodø.

– Tromsø har så mye å by på. Vår arktiske hovedstad fortjener virkelig å få dette kultursenteret, sier Støre.

Forprosjektet har en kostnad på mellom 15 og 20 millioner kroner. Selve kulturkvartalet er et milliardprosjekt.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

Planene for storstua

Kulturkvartalet skal bli et felles hus for blant annet nytt kulturhus, Arktisk Filharmoni og Nordnorsk Kunstmuseum.

I januar skrev NRK at kommunedirektøren i Tromsø anbefaler at politikerne går inn for full utbygging av kulturens nye storstue.

Tre områder sør i sentrum er aktuelle plasseringer for kvartalet, som kan komme til å koste over en milliard kroner.

Både Arktisk Filharmoni og Nordnorsk Kunstmuseum trenger nye bygg. Det var under Solberg-regjeringa at Kulturdepartementet ba om ei utredning for et felles bygg for disse kulturinstitusjonene.

Nå kan det bli aktuelt å få et nordområdemuseum inn i planene. Det er UiT – Norges arktiske universitet som har planer om dette museet. Til nå har det vært uavklart om det skulle etableres ved campus eller et annet sted i Tromsø.

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Sandra Borch (Sp), har ansvaret for universitetsmuseet.

– Vi ønsker å bygge det, men vi er nødt til å nedskalere det. Vi har bedt Statsbygg og universitetet om å gjøre ferdig utredninga med to til tre alternativer. Det for at vi skal kunne ta ei beslutning i februar, sier hun.

Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og forsknings- og høyere utdanningsminister, Sandra Borch (Sp). Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

Ordføreren: – Stor dag

Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) er glad for budsjettlekkasjen. Han sier at Tromsø kommune har jobbet i mange år med det nye kulturkvartalet.

– Vi har et kulturhus i dag som er fra 1984. Det har gått ut på dato. Det er sjeldent jeg får klump i halsen, men dette er stort. Dette er en stor dag, sier han.

Wilhelmsen setter pris på signalene om at det såkalte nordområdeuniversitet kan havne i kulturkvartalet.

– At departementet peker på samlokalisering er utrolig viktig. Det er også viktig at de peker på dato for når avgjørelser skal tas.

Lovet allerede i mai

I mai var daværende kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) i byen. Hun tok da tromsøordføreren i hånda og ga han beskjed om å starte med forprosjekteringa av kulturkvartalet.

Hun sa da til Nordlys at pengene skulle komme i to bolker. Kommunen fikk på vårparten 4 millioner kroner og en lovnad om resten av støtten i høstens statsbudsjett.

Etter planen skal nybygget ha et areal på vel 15.000 kvadratmeter. Det vil ha sitteplasser for mellom 1200 og 1300 publikummere.

Staten har finansiert tilsvarende nasjonale kulturbygg med en tredel av investeringskostnadene pluss momsfradrag, i tillegg kan det komme annen ekstern finansiering.