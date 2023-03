Jusprofessor mener Aasland bommer på Fosen-gyldighet

– De er gyldige nå. Altså, Høyesterett har ikke sagt at dette må rives, eller tatt stilling til det. Så konsesjonen er der, og vi må fatte et nytt forvaltningsvedtak.

Slik svarte Aasland på spørsmål fra publikum på et Arbeiderparti-møte i Namsos 23. januar i år.

Han ble konkret spurt om konsesjonen som var gitt til vindkraftverket på Fosen var ugyldig eller ikke.

Vedkommende som stilte spørsmålet viste til at Høyesterett hadde fastslått at konsesjonen var ugyldig.

– Hva er status for det? Er de gyldige eller ugyldige nå? Og hvis de er ugyldige, hvorfor går turbinene fremdeles?

Aasland svarte slik:

– Konsesjonen er gitt. Det Høyesterett sa, var at dette ville kunne bryte med reindrifta og menneske...eller folkeretten, og urfolks rettigheter, hvis det står over tid. Og det er ikke bare noe jeg sier, men det er det som står i dommen. Så må man gjerne mene at det er tull.

– Tar feil

Jusprofessor Øyvind Ravna ved UiT Norges arktiske universitet er ikke i tvil om at ministeren bommer.

– Statsråd Aasland tar feil, sier han til NRK.

Ravna viser til den enstemmige dommen hvor det står at «konsesjonsvedtaket strider mot reineiernes rettigheter etter konvensjonsbestemmelsen».

– Og det slås helt tydelig fast at «vedtaket er etter dette ugyldig», sier professoren.

Her er et opptak fra møtet i Namsos:

– Konsesjonen gjelder

Like etter at olje- og energiministeren snakket med demonstrantene tirsdag ettermiddag, spurte NRK hva han mente med det han sa på Ap-møtet i Namsos.

Aasland svarer at Høyesterett ikke tar stilling til hva som skal skje med vindkraftverkene.

– Så du mener at konsesjonen er gyldig slik den står nå?

– Høyesterettsdommen sier ingen ting om at en skal ta ned vindkraftverket eller stoppe det...

– Det var ikke det jeg spurte om. Den slår fast at konsesjonen er ugyldig. Og du sier det motsatte?

– Nei, jeg sier at vi må fatte et nytt vedtak i denne saken...

– Men i Trøndelag sa du at den var gyldig.

– Nei, jeg sa at denne konsesjonen gjelder inntil vi får fattet et nytt vedtak. Høyesterett har ikke tatt stilling til hva som skal skje med vindkraftverkene. Vi må fatte et vedtak som sier hva som skal skje eventuelt med vindkraftverkene, svarer Terje Aasland til NRK.

Her kan du se hele intervjuet:

Mener han er «helt ut på viddene»

Professor Øyvind Ravna er heller ikke i tvil på dette punktet.

Han avviser at konsesjonen gjelder inntil videre.

– Når en enstemmig Høyesterett slår fast at konsesjonsvedtaket er ugyldig, kan jeg ikke skjønnet annet enn at han tar feil, sier Ravna.

I møtet med aksjonistene tirsdag ordla Aasland seg slik:

– Høyesterett sier at det må fattes et nytt vedtak i saken. Det tar jeg til etterretning.

Også dette stusser professoren på.

– Dette uttales ikke i dommen. Om Aasland sier at Høyesterett har uttalt dette, må det har skjedd i en annen sammenheng, og det er høyst uvanlig, sier han.

– Er da Aasland fra et juridisk ståsted «helt på viddene»?

– Ja, fra et juridisk ståsted er en nok det, svarer Øyvind Ravna.

REAGERER: Jusprofessor Øyvind Ravna jobber ved Universitetet i Tromsø. Foto: Jonatan Ottesen / UiT

Rødt-Moxnes: – Malt seg i et hjørne

Stortingsrepresentant for Rødt, Bjørnar Moxnes, mener det nå er på tide at Olje- og energidepartementet (OED) fratas ansvaret for Fosen-saken.

– Regjeringen må innse at Terje Aasland har malt regjeringa og staten opp i et hjørne.

– Aasland har sagt at konsesjonene er gyldige, og benektet at vindturbinene er satt opp ulovlig. Ledende eksperter på samerett, og Norsk institusjon for menneskerettigheter har måttet gå i rette disse påstandene, sier Moxnes til NRK.

MÅ RIVES: Bjørnar Moxnes i Rødt mener turbinene på Fosen må rives. Foto: Mette Ballovara / NRK

Han sier regjeringen har anledning til å flytte saker til et annet departement. Ifølge Rødt-politikeren er OED mest opptatt av å sikre vindkraftverkene på Fosen.

– Skal saken få et utfall som sikrer samenes rettigheter, inkludert retten til å drive reindrift, må noen med kompetanse på reindrift og arealkonflikter drive prosessen. Det kan være Landbruks- og matdepartementet eller Kommunal- og distriktsdepartementet, sier Moxnes.