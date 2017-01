I dagens morgensendingen P3morgen var Margaret Berger på besøk for å fortelle om NRK Sápmis nye storsatsing Muitte Mu – Husk Meg, og i denne anledningen fikk hun en utfordring på direkten.

I en joikeduell skulle de joike blant annet Barack Obama. Først ut var Markus Neby som dro igang en joik til den amerikanske påtroppende presidenten.

HØR JOIKEDUELLEN HER: P3morgen 20.01.2017

Trumps joik fremført av Neby fikk en litt blandet mottakelse av Berger.

– Det hørtes ut som om du joiket Donald Trump når han er alene, sier Berger.

Reporteren tok litt selvkritikk for sin fremføring, men tok det hele med et smil.

– Kanskje jeg misforstår joikebegrepet litt, sier Neby.

Tolket også avtroppende president

Duellen fortsatte med at Berger ble utfordret. Hun skulle joike den avtroppende presidenten Obama.

Utfordringen ble tatt på strak arm og resultatet ble en kort joik. Programleder og dommer Silje Therese Reiten Nordnes fikk et vanskelig valg.

AKTUELL: Lørdag 21.01.2017 kan du se Margaret Berger fremføre sin joik for mentor og venninne Anneli Drecker. Foto: Johan Mathis Gaup / NRK

– Jeg synes det er utrolig vanskelig å være dommer i denne duellen. Det var veldig fint da!

I det som virket som en meget tett duell var det ingen av de to duellantene som klarte å trekke det lengste strået, det hele måtte avgjøres i en omkamp.

Gladjoiken

For å prøve å skille duellantene, fikk de nok en utfordring fra programleder og dommer Nordnes.

– Jeg vil at du skal joike Ronny Brede Aase, sier en ivrig Nordnes.

Aase er morgensendingens ansikt utad, og er kjent for å være en gledesspreder. Nå skulle han altså tolkes via joik. Det som da kom fra de to artistene var muntre toner.

– Det gode med Ronny er nå innkapslet i en melodi, sier Nordnes.

Duellen ble såpass tett at dommeren ikke klarte å skille de to. Dermed er det opp til lytterne å avgjøre hvem som joiket best, og om duellen hørtes vellykket ut.