– Det er hakket bedre å bli udødeliggjort via en joik, enn å shoppe seg en stjerne der ute i universet, sa Anneli Drecker like etter at hun hadde fått en joik av sin venninne og artistkollega Margaret Berger.

Men her får du en smakebit av joiken:

Fra Idol og Eurovision til joik

Margaret Berger ble for alvor kjent i Norge da hun som 18 åring stilte opp i konkurransen Idol i 2004. Siden den gang har hun deltatt i Eurovision song contest, der hun sikret Norge en fjerdeplass med låta «I feed you my love».

Da Margaret fikk muligheten til å lære mer joik, og at hun via det skulle hedre en hun har kjær, så valgte hun altså sin nære venninne Anneli Drecker.

Anneli var dommer i Idol da Margaret var deltaker. Margaret mener at hadde det ikke vært for henne, så hadde hun ikke hatt den karrieren hun har i dag.

– Anneli var der, og hun så meg da jeg var en ung og usikker artist. Det er viktig å takke mennesker som man møter i livet, og det gjør vi kanskje ikke ofte nok, sier Margaret.

Margaret Berger fikk god hjelp av sin mentor Ánde Somby. Foto: NRK

Lærte mye om seg selv

Hennes joikelærer er Ánde Somby, og han er kjent for sin tolkning av blant annet «Ulvejoiken». Han tar sin norske kollega med inn i en verden som viser seg å være ganske kronglete. Det å skulle beskrive noen inn med kun toner og ingen ord er noe som Margaret ikke er vant med, og de tar noen runder før det til slutt blir en joik.

Berger lærte mye om seg selv i prosessen. Hun beskriver det som litt klisjé, at hun måtte finne urkvinnen i seg på en reise inn i en annen verden.

– Jeg lærte at joik er sjamansk. Det er konstruert for å sette deg i transe. Jeg skulle joike en person og det var viktig at joiken skulle bli sann.

Berger er den andre personen som skal i ilden i programserien «Muitte Mu» eller «Husk meg», hvor kjente nordmenn utfordres til å joike et menneske som står dem nær.

Mer om hvordan joiken ble til, og hvordan det var for Margaret å være i Karasjok får du se på NRK1, lørdag 21. januar kl. 22.25.