Artist, aktivist og skuespiller Ella Marie Hætta Isaksen (26) ble hedret med årets Áillohaš musikkpris.

– Det er den største æren jeg har fått noen gang i karrieren, sier prisvinneren.

NRK snakker med Ella Marie kort tid etter hun fikk beskjed om at hun er årets vinner av Áillohaš-prisen. Da hadde ikke beskjeden sunket helt inn enda.

– Jeg har alltid sagt at den prisen kanskje er den som ville betydd mest for meg å vinne i karrieren.

HØYEST: Ella Marie Hætta Isaksen har alltid sett på Áillohaš musikkpris som den som henger høyest av alle priser. Foto: June Grønnvoll Bjørnback

Hvert år deles Áillohaš musikkpris ut under Sámi Grand Prix, og regnes med som den største samiske musikkprisen.

De siste årene har Ella Marie vunnet flere priser, for både skuespill og aktivisme. Disse prisene har blitt delt ut av ikke-samiske organisasjoner.

UTMERKELSER: Blant Ella Maries utmerkelser finner man blant annet Brobyggerprisen, Zola-prisen og Fritt Ords honnør. Her avbildet fra Fritt Ords honnør-utdelingen. Foto: Mette Ballovara / NRK

Áillohaš-prisen derimot, deles ut av Kautokeino kommune og Guovdageainnu sámiid searvi (Kautokeino sameforening).

– Det er den som gis av samiske folket. Det er det som gjør at det betyr så utrolig mye, sier Ella Marie.

– Begrunnelsen de har lagt i grunnen, handler om hvilken kamp jeg kjemper for det samiske folket, og at det har hatt betydning for mitt eget folk. Det kjenner jeg rører meg helt inn i hjerterota, legger hun til.

Startet i Sámi Grand Prix

I 2016 deltok tanajenta i Sámi Grand Prix, og stakk av med seieren i sangdelen.

Sámi Grand Prix ble pangskuddet for karrieren hennes. Et år etter SGP ble bandet Isák skapt, og siden den gang har karrieren gått fort oppover.

I 2018 deltok Ella Marie i NRK-programmet Stjernekamp, hvor hun også klatret til topps og gikk av med seieren.

STJERNEKAMP: Mange lot seg imponere da Ella Marie Hætta Isaksen i 2018 opprådde med sin egen versjon av joiken «Máze» i Stjernekamp. Foto: NRK

Hun har fått bred oppmerksomhet med sine låter, både i og utenfor Sápmi. Sangen «Sorry» som er lagd med DJ og musikkprodusenten Alan Walker har i dag over 55 millioner avspillinger.

I 2023 la bandet Isák opp, og i mars i år ga Ella Marie ut sin første sololåt «Sániid». Låten er dedikert til søsteren som ble båret vekk av politiet under Fosen-demonstrasjonene i februar og mars i fjor.

For tiden jobber hun med sitt første album som soloartist. Til sommeren venter et par konserter, og hun håper på å gi ut enda mer musikk til neste år.

Áillohaš-prisen blir en ekstra drivkraft for arbeidet fremover.

– Det er vanskelig å føle at prisen er helt fortjent. Da blir det som en motivasjon resten av livet å gjøre meg fortjent til den bemerkelsen, sier Ella Marie.

Løftet samisk musikk til nye dimensjoner

Áillohaš musikkpris ble grunnlagt i 1993 til ære for den samiske multikunstneren Nils-Aslak Valkepää, Áillohaš, i forbindelse med hans 50-årsdag.

Den skal deles ut til en artist, joiker, musiker, gruppe eller andre som har jobbet for samisk musikk i Áillohaš' ånd.

Musikkprisen består av et diplom og kr 20.000 som gis av Guovdageainnu sámiid searvi og Kautokeino kommune. Vinneren vil også få bo i Áillohaš sin sommerbolig Lásságámmi.

Disse har mottatt Áillohaš-prisen Ekspander/minimer faktaboks 2023 Maj-Lis Skaltje 2022 Øystein Nilsen 2021 Marja Mortensson 2020 SlinCraze 2019 Domna Khomjuk 2018 Sara Marielle Gaup Beaska 2017 Deatnogátte nuorat 2016 Johan Andreas Andersen 2015 Jussi Isokoski 2014 Sofia Jannok 2013 Magnus Vuolab 2012 Marit Gaup Eira 2011 Halvdan Nedrejord 2010 Issát Sámmol Heatta 2009 Liv Mæsel Rundberg 2008 Svein Schultz 2007 Ulla Pirttijärvi-Länsman 2006 Dimitri Joavku 2005 Niko Valkeapää 2004 Anders P. Bongo (Bonggu Ánte) 2003 Intrigue 2002 Frode Fjellheim 2001 Johan Sara jr. 2000 Sancuari 1999 Ingor Ántte Áilu Gaup 1998 Inga Juuso 1997 Roger Ludvigsen 1996 Wimme Saari 1995 Ole Larsen Gaino 1994 Johan Anders Bæhr 1993 Mari Boine

Elle Mari Dunfjell Oskal er styremedlem i Guovdageainnu sámiid searvi og sier at det er vanskelig å skrive en begrunnelse som dekker alt Ella Marie har gjort og oppnådd.

– Vi kunne jo egentlig snakket om henne i flere timer uten å nevne samme ting to ganger, fortsetter hun.

MANGE GRUNNER: Elle Mari Dunfjell Oskal sitter som styremedlem i Kautokeino sameforening. Hun peker på flere årsaker til at Ella Marie Hætta Isaksen vant årets pris. Foto: Ida Emilie Lindseth / NRK

Sammen med gruppa Isák, har Ella Marie tatt samisk musikk og joik til en ny dimensjon.

– De har gjort samisk musikk kult for storsamfunnet også. På den måten har hun jobbet i Áillohaš sin ånd, sier Oskal.

I tillegg har prisvinneren vært en sterk politisk stemme, og hun har vært en sentral talsperson under Fosen-aksjonene.

Andre Fosen-aksjonister har fortalt juryen at Ella Marie har betydd mye for hele gruppa under aksjoner, og at hun som offentlig person har tatt mye av støyten.

– Hun har tatt mye av det negative de har fått. På den måten har hun skjermet de andre, og det er de veldig glad for, sier Oskal.

Les hele juryens begrunnelse:

Juryens begrunnelse Ekspander/minimer faktaboks Årets vinner av Áillohaš-prisen er en ung samisk artist som allerede har fått mye ut av sin karriere. Joiken har vært helt sentral i hennes musikk, både den tradisjonelle joiken, og joiken i sin moderne form. Hun har med dette løftet samisk musikk til et helt nytt nivå, og nådd publikum over hele verden. Sammen med annen samisk ungdom har hun stått i spissen for Fosen-aksjonene, og har dermed, i likhet med Áillohaš, utnyttet sin posisjon i det offentlige rom og sin sterke røst til å forsvare samenes kultur, rettigheter og også menneskerettigheter. Ungdommene som sammen med henne har gjort hele verden oppmerksom på hvordan Norge bryter menneskerettighetene, har sagt at hennes klare iver oppmuntrer andre. Hun lar seg ikke rive ned, og er blitt en trygghet og beskyttelse for samene, og er et stort forbilde - spesielt for samisk ungdom. Årets prisvinner har stått på scenen flere ganger, første gang i 2016, da hun vant Sámi Grand Prix. Etter det har hun både vunnet Stjernekamp og spilt hovedrollen i Ellos Eatnu i filmen om Alta-aksjonene. I 7 år har hun samarbeidet med musikerne Daniel Eriksen og Aleksander Kostopoulos i Isák. Isák holdt sin første konsert i påskemarkedet i Kautokeino i 2017. Daniel og Aleksander hilser og forteller at årets vinner har vært som en lillesøster for dem, som nå står sterkt på egne ben. Vinneren av Áillohaš-prisen får 20 000 kroner, to ukers opphold i Lásságámmi, som er Áillohaš’ hjem, samt duodji laget av Áillohaš. Vinner av årets Áillohaš-pris er Ella Marie Hætta Isaksen.

Ella Marie har vunnet flere priser gjennom sin karriere. Nylig vant hun Filmkritikerprisen for beste skuespiller for sin innsats som Ester i «Ellos Eatnu – La elva leve»