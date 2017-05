Ingen samer i ESC – men verdens urfolk er representert

Den 17 år gamle Aboriginer-gutten Isaiah Firebrace skal i morgen kanskje gjøre sin største og viktigste opptreden så langt. Australias og verdens øyne rettes mot Firebrace når han skal fremføre låten «Don't Come Easy» under finalen i Eurovision Song Contest (ESC) lørdag kveld.

Firebrace har til tross for sin unge alder fått et stort navn i hjemlandet. 17-åringen har vunnet den Australske versjonen av «The X Factor» i 2016 og representerer nå moderlandet.

SANGTALENT: Isaiah Firebrace fremfører her låten sin "Don't Come Easy" under testene i Kiev, mandag 8. mai. Foto: Efrem Lukatsky / AP

– Jeg er så takknemlig for posisjonen jeg er i nå. Jeg vil ikke bare inspiserer urfolksungdommer med sangene mine, men også andre ungdommer, sier Firebrace.

Beæret over ESC-deltagelsen

Et par dager etter at Firebrace tok seieren i «The X Factor» spøkte 17-åringen med at han ville delta i ESC. Spøken gikk fort over til virkelighet.

– Det er helt utrolig stort, jeg lurer fortsatt på hvordan dette egentlig har skjedd. Dette er min største drøm. Bare det å få lov til å spille i Europa er stort, sier Firebrace.

Gjennom seieren i TV-konkurransen, og nå deltagelsen i ESC, har unggutten vært mye i rampelyset. Søstrene til Firebrace, Janah og Sarah, sier at lillebroren deres så langt har taklet det å være i medias søkelys.

– I våre øyne har han ikke endret seg selv om han er i rampelyset. Han vokser fysisk, men mennesket innvendig endrer seg ikke.

– HARDTARBEIDENDE: Storesøstrene til Isaiah Firebrace, Sarah (til venstre) og Janah, sier at lillebroren deres har jobbet hardt for å nå dit han er i dag, og at han fortjener alt det han får til. Foto: Kris Flanders / WITBN

Representerer urfolkene

Den kjente samiske artisten Elin Kåven deltok sammen med bandet sitt «Elin & The Woods» i den Norske kvalifiseringen til ESC-konkurransen. Hun kom seg ikke til Kiev og den internasjonale finalen, men er glad for at verdens urfolk blir representert.

– Sangen som Isaiah fremfører er på engelsk, og hans deltagelse kan gjøre slik at de (journ.anm. Australia) til neste år kanskje tar med en aboriginsk sang. Jeg synes det er bra at urfolk blir representert, sier Kåven.

Og Kåven's vurdering av sangen er utelukkende positiv.

Det er en veldig fin sang synes jeg! Jeg tror han kommer til å klare seg veldig fint.

Finalen i Eurovision Song Contest kan du se på NRK1 fra klokken 21.00 lørdag 13. mai.