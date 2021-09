– Det er vanskelig å beskrive det som har skjedd. Det var helt forferdelig, sier Forsblom til NRK lørdag kveld.

Han og den finske støveren Kiira var ute på harejakt ved Jotka, et populært jaktområde i Finnmark, noen mil utenfor Alta.

FØLGESVENN: Forsblom og den finske støveren Kiira fikk mange fine jaktturer sammen. – Tomhet, slik beskriver Forsblom følelsen nå. Foto: Ismael Forsblom / Privat

De hadde vært ute fra tidlig morgen og hunden hadde ved flere anledninger fått los på harer. Hunden var flere kilometer unna Forsblom ifølge GPS-senderen. Da hunden stoppet opp over en lengre periode, 50 minutter ut i jakta, skjønte Forsblom at noe var galt.

Han skrudde på lydoverføring fra peileren. Da startet dramatikken.

– Jeg ringte opp peileren og fikk etter hvert lydopptak på det som skjedde, sier Forsblom.

Først hørte han en person snakke, før en sekshjuling kom til og nok en person var til stede. Etter dette hørte han motorlyder over en lengre periode før signalet datt ut.

– Da skjønte jeg at de hadde tatt hunden med seg, sier Forsblom.

I SORG: Ismael Forsblom sier timene etter at de fant Kiira har vært tunge. Dette bildet ble tatt ved en tidligere anledning. Foto: Privat

I etterkant skulle det vise seg at GPS-senderen hadde blitt ødelagt og Forsblom mener Kiira hadde blitt dratt etter sekshjulingen med et tau.

NRK har vært i kontakt med en person som var tilstede under hendelsen. Vedkommende bekrefter at hunden ble dratt etter sekshjulingen, men at hunden på dette tidspunktet var død.

– Et veldig følsomt øyeblikk

Forsblom begynte først å lete etter spor alene i nærheten. Etter hvert kom flere venner og bekjente til for å hjelpe til med letingen.

Utover dagen ble først GPS-senderen funnet. Den var skutt og ødelagt, ifølge Forsblom.

ØDELAGT: Slik så GPS-senderen ut etter at den var blitt skutt i stykker, ifølge Forsblom. Foto: Ismael Forsblom / Privat

Deretter ble hunden funnet noen steinkast lenger unna GPS-senderen. Den var skutt og drept, hadde flere åpne sår på og lå under to store steiner, forsøkt bortgjemt, ifølge Forsblom.

– Jeg hadde på en måte begynt å forberede meg på dette, men jeg klarte ikke å ta det innover meg før jeg så henne ligge der. Det var et veldig følsomt øyeblikk, sier Forsblom mens han må ta seg flere lengre pustepauser underveis i intervjuet.

Tauet, som ikke var Forsblom sitt, var fortsatt rundt halsen på Kiira.

– Jeg hadde hatt henne i seks år. Det var en kjempehund som fungerte som bare det. Snill som et lam var den også når det kom til unger. Dette er et kjempetap, sier Forsblom.

FAMILIEHUND: Selv om hunden var en jakthund var den også en utmerket familiehund, sier Forsblom. Her er hunden Kiira sammen med Forsbloms sønn, Abel. Foto: Ismael Forsblom / Privat

Mener hunden jaget reinflokken

Etter en stund kom de i kontakt med to personer som Forsblom hadde sett tidligere på dagen. De innrømte at de hadde drept hunden, ifølge Forsblom.

Personen som var tilstede under hendelsen, og som NRK har vært i kontakt med, driver med reindrift i området.

Vedkommende mener at hunden jaget reinflokken. Dette skal være et stort problem i området, mener reindriftsutøveren. Overfor NRK sier også vedkommende at det er grunnen til at de skjøt hunden.

– Vi måtte ta nødparagrafen i bruk, sier vitnet som NRK har snakket med.

Ifølge reindriftsloven paragraf 65 skal de som ferdes i områder hvor rein beiter, vise hensyn og opptre med varsomhet slik at reinen ikke unødig uroes eller skremmes. Særlig hensyn skal vises i forbindelse med reinens brunsttid, kalving, merking, skilling og slakting.

Nå er saken anmeldt til politiet av Forsblom.

– Jeg kan bekrefte at vi er i kontakt med de involverte partene i forbindelse med denne saken. Det vil bli opprettet sak og etterforskning, sier Stein Hugo Jørgensen, operasjonsleder i Finnmark politidistrikt lørdag kveld.

– Tomhet

Forsblom hevder at hunden aldri har gjort utfall mot hverken rein, hjort eller elg tidligere.

FUNNSTEDET: Mellom de to steinene på Kiira da Forsblom fant følgesvennen sin skutt og drept. Foto: Ismael Forsblom / Privat

Kiira er nå overlevert til politiet for en eventuell obduksjon. Forsblom har også gitt fra seg bilde- og videomateriale. Dette bekrefter også politiet overfor NRK.

– Hvis det gjennomføres en obduksjon så vil den antageligvis ikke bli tatt før tidligst søndag eller over helgen, sier operasjonsleder Jørgensen.

Nå sitter Forsblom og familien igjen med stor sorg.

– Jeg føler på en tomhet nå. Det var ingen som hilste på meg i dørkarmen da jeg kom hjem lørdag. Det er noe som mangler nå, sier Forsblom.