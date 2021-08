Gravide Lisbeth var få meter unna å bli skutt: – Det har satt en støkk

– Det har satt en støkk i både meg og familien min, og du blir jo litt ekstra redd når du går og bærer på et annet menneske, sier Lisbeth Bach Sørensen.

Tidligere i sommer hadde en skadet elg forvillet seg inn i en bakgård i Kristiansund.

Da Sørensen fikk høre om elgen, sprang hun opp i bakgården for å se etter dyret.

Det var da det holdt på å gå alvorlig galt.

– Jeg ser dårlig, og det jeg trodde var en kameralinse, var en rifle. Da rekker ikke jeg å tenke så veldig mye før det blir avfyrt skudd, sier hun.

For Sørensen trodde at byens journalister allerede var på plass med filmkamera for å fange situasjonen. Istedenfor møtte hun viltnemnda i aksjon.

GRAVID: Lisbeth Bach Sørensen var nesten høygravid da hun plutselig så et skudd gjennom veggen i en bakgård i Kristiansund. Foto: Lisbeth Bach Sørensen

Det var Tidens Krav som omtalte saken først.

Få meter unna

Sørensen jobber til daglig på skobutikken A. Næsje, som ligger i underetasjen der skuddet skjedde.

Overvåkingsvideoen fra bygget viser at den gravide kvinnen er fire trinn unna toppen i det skuddet går gjennom veggen bare et par meter fra henne.

To jegere var ute for å skyte elgen som hadde forvillet seg i sentrumsgatene. Skuddet gikk videre inn i bygningen bak dyret.

– Hadde det kommet noen med heisen, hadde kulen omtrent sneiet dem. Da snakker vi én centimeter. Det er bare tilfeldig at kulen gikk som den gikk, og at den ikke gikk rett fram, sier hun.

KULEHULLET: Slik så det ut på innsiden av bygningen etter at elgen ble skutt. Foto: Lisbeth Bach Sørensen

Har anmeldt politiet

Skytteren, som var ute på oppdrag fra viltnemnda, mistet jobben fra Kristiansund kommune etter skuddet som gikk av, og er også under politietterforskning.

Den andre ettersøksjegeren som var involvert, har fått en advarsel for ikke å ha varslet om skade på bygningen før etter 14 dager. I ettertid har han selv sagt opp.

Forsvareren til en av skytterne mener at de to ble satt inn i en svært vanskelig situasjonen alene, og hevder at politiet ikke var til stede. Til tross for at det var festival og mye folk i byen denne lørdagen.

– Skytterne hadde ikke mulighet til å få folkemengden unna, sier Randi Hagen Spydevold. Hun legger til at de forstår at situasjonen var svært ubehagelig for Sørensen.

I ettertid har de anmeldt politiet for tjenesteforsømmelse.

Møre og Romsdal politidistrikt vil ikke kommentere saken før etterforskningen fra Spesialenheten for politisaker er over.

OPPRØRTE: Advokat Randi Hagen Spydevold representerer en av skytterne. Hun sier at begge jegerne synes hele hendelsen er opprørende. Foto: NRK

– Tilfeldighet at det ikke ble en personskade

Kristiansund kommune bruker viltforvaltningstjenesten til Tingvoll kommune.

Viltforvalter og skogbrukssjef i kommunen, Lars Koksvik, mener skytterne har gjort en alvorlig feilvurdering.

– Det er jo ingen som bare skal skyte med et hus i bakgrunnen. Det er en tilfeldighet at det ikke ble en personskade og gikk liv her, sier han.

Han sier de ikke fikk vite hva som skjedde før 14 dager senere.

Lisbeth Bach Sørensen er glad for at hun er i live. Hun sier det var en ekkel opplevelse.

– Der og da så skjønte jeg ikke hvor nærme jeg hadde vært. Det er små marginer og tilfeldigheter som gjorde at det her gikk bra, sier hun.