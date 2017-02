Her glemte de samisk navn på tunnelen

Ordfører i Hamarøy, Jan-Folke Sandnes, forventer at det tas tak i saken. Foto: LARS-BJØRN MARTINSEN / NRK

– Det er ikke bra. Dette handler om dårlige rutiner, mener ordføreren i Hamarøy, Jan-Folke Sandnes.

Det gikk fort i svingene da Statens vegvesen i 2015 satte opp tunnelskilt ved en ny tunnel i Hamarøy.

De glemte nemlig å gjennomføre en navnesak. Dermed ble samisk navn på tunnelen avglemt, selv om stedet Kråkmo også har et lulesamisk navn – Skilggá.

– Det viser seg at vi ikke har gjort det formelt riktig med navnsettingen. Det må vi rydde opp i og få et formelt navn både på norsk og samisk, sier Hanne Alvsing i Statens vegvesen.

– Betyr dette at Kråkmotunnelen også blir skiltet på samisk?

– Ja, antakeligvis. Men det må gjennom en formell prosess for å få navnet stadfestet. Det vil vi gjøre relativt kjapt.

Hun anslår at det vil ta noen måneder før et samisk skilt kan være på plass.

Skilggá er det lulesamiske navnet for Kråkmo. Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Vurderer ny praksis

Hanne Alvsing, seksjonsleder for plan og forvaltning i veiavdeling Nordland. Foto: Anita Granhaug

Men det er ikke bare tunnelen som gikk glipp av samiske skilt langs den fem kilometer lange nye veien i Hamarøy.

Vegvesenet skiltet også til stedet Kråkmo, men bare på norsk. Nå vurderer de om det også skal settes opp et samisk skilt.

– Vi skal se på hele strekningen nå og skal lage en ny skiltplan. Da skal vi vurdere det, sier Alvsing.

Mange steder uten skilt

Leder for Klagenemda for stedsnavnsaker, Marit Halvorsen, mener at Statens vegvesen bryter loven ved å ikke skilte på samisk på eget initiativ. Foto: Jorunn K. Westbye/Universitetet i Oslo

I desember 2016 avdekket NRK at samiske stedsnavn ikke brukes på skilt, selv om loven og myndighetene er tydelig på at de skal brukes uten at kommunene skal måtte be om det.

– Men vi er ikke sikker på om vår praksis er korrekt. Den avklaringen venter vi nå på fra Vegdirektoratet, forklarer Hanne Alvsing i Vegvesenet.

Stedsnavnsloven sier på at samiske og kvenske stedsnavn skal brukes av det offentlige dersom det er i bruk blant folk som bor fast eller har næringsmessig tilknytning til stedet.

NRKs kartlegging avslører også at flere tunneler, der lulesamiske navn er registrert, bare er skiltet på norsk. Men Vegvesenet har ingen planer om å skilte disse på samisk.

Tuneller der stedet har samisk navn registrert Ekspandér faktaboks Kvænflogtunnelen: Kvenfloget = Goarnnabákte (Godkjent for offentlig bruk)

Sjønståfjell tunnel: Sjønstå = Senståhka (Uvurdert)

Kobbskaret tunnel: Kobbskaret = Nuorjoskárdde (Godkjent for offentlig bruk)

Tømmerneset tunnel: Tømmerneset = Vuohppe (Godkjent for offentlig bruk)

Kråkmotunnellen: Kråkmo = Skilggá (Godkjent for offentlig brk)

– Må skilte på samisk

Jussprofessor Marit Halvorsen mener at Statens vegvesen ikke kan velge om de skal skilte på samisk eller ikke når et navn er godkjent.

– De har plikt til å bruke navnet. Det gjentas flere steder i loven, sa Halvorsen til NRK i fjor.

Dette gjelder også tunneler, understreker hun.

Statens vegvesen tok uttalelsene til etterretning, og vurderer nå om de må endre praksis.