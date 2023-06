– For det første så er jeg glad for å møte dere her. Vi har vært i statsråd nå, og jeg vil si til dere at saken står ikke stille, sa statsminister Jonas Gahr Støre da han møtte aksjonistene utenfor Slottet.

Fosenaksjonistene startet demonstrasjonen foran Slottet fredag. Statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland møtte aksjonistene på slottsplassen.

– Det har snart gått 100 nye dager med rettighetsbrudd og tillitsbrudd. Det er uakseptabelt. Vi har gitt opp på Aasland og OED, som insisterer på omkamp gjennom nye utredninger i stedet for å rette seg etter Høyesterettsdommen, sier leder for NSR-u Elle Nystad.

Fredag formiddag satt aksjonistene opp lavvoer utenfor alle inngangene til Statsministerens kontor. Nå har flere av aksjonistene også lenket seg sammen.

Fosen-aksjonistene utenfor en av inngangene til Statsministerens kontor Foto: Dag Robert Johansen / NRK

– Det setter hele demokratiet og rettsstaten i stor fare. Nå ber vi statsministeren ta ansvar, slik han lovet oss personlig under de forrige aksjonene. Derfor camper vi utenfor kontoret hans og vokter over inngangen de siste timene før 600-dagen. Vi krever at turbinene rives og landet tilbakeføres reindrifta, sier Nystad.

Skal overnatte

Etter statsråd varslet aksjonistene at de skulle videre til Statsministerens kontor for å etablere blokade og sette opp lavvoer.

De planlegger å overnatte utenfor Statsministerens kontor de siste timene fram mot 3. juni da det har gått 600 dager siden Høyesterett slo fast at vindkraftanleggene på Fosen medfører et pågående menneskerettighetsbrudd mot samene.

I en pressemelding skriver aksjonistene at de har med seg soveposer og lenker, og at de ikke vil flytte seg dersom politiet ber dem om det.

Foto: Lars Nehru Sand / NRK

Aksjonerte tidligere

Natt til mandag, 27. februar, ble 13 unge båret ut av politiet etter å ha aksjonert ved Olje- og energidepartementet (OED) i nesten fire døgn.

Aksjonen startet 500 dager etter Høyesterett, 11. oktober 2021, slo fast at vindkraftanlegget på Fosen i Trøndelag strider med urfolksrettigheter.

De aksjonerte med krav om at Høyesterettsdommen måtte få følger og vindturbinene rives.

Lar de markere seg

Operasjonsleder i Oslopolitiet, Sven Christian Lie, svarer dette på hvordan politiet reagerer på aksjonen.

– Nå markerer de seg, og det skal de få gjøre.

– Har dere satt inn noe ekstra mannskap?

– Nå har vi lang erfaring med markeringer og demonstrasjoner i Oslo by, og planlegger fra det vi får inn. Vi har nok personell til å håndtere dette.

En av demonstrantene hytter neven mot en av regjeringens biler fredag formiddag. Foto: Inga Maret Solberg / NRK

– Trist og flaut

Tidligere sametingspresident og nå rådgiver i Amnesty, Aili Keskitalo, sier det ikke er tilfeldig at de aksjonerer igjen akkurat i dag.

– Det er en spesiell dag. Sannhets- og forskningskommisjonen overrak i går sin rapport. et er trist og flaut at statsministeren, Jonas Gahr Støre, som jeg kjenner som en menneskerettighetsforkjemper i alle andre sammenheng, at han virkelig kan bryte løftene til samiske ungdom., sier Keskitalo.