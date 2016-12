Vuossárgga eahkedis bođii dát diehtu Lantto Facebookas:

Dál (20.12.2016) lea diehtu juhkkon 30 háve ja badjel 250 olbmo leat liikon su dihtui. Gaskavahku eahkedis mearrida Lantto geasa addá guhtta kilo bierggu.

Skeŋket olbmuide geat dárbbašit

Dát skeaŋka ii leat smihtton buohkaide. Lantto ja su eamit, Anne Britt Lantto, leaba guhká dán birra smiehttan, ja dál viimmat de bijaiga internehttii dieđu.

– Moai jurddašeimme skeŋket dakkár olbmuide, geain ii leat vejolašvuohta borrat bohccobierggu. Háliidetne movttiidahttit ja veahkehit olbmuid, geain ii leat nu ollu ruhta, ja sin, geat ávvudit juovllaid okto mánáiguin biepmu haga, lohká Lantto.

Ii leat illu dušše daidda geaidda soai skeŋkeba bierggu, muhto maiddái Lantto ja su eamidii.

– Munnuide gal addá hui ollu, moai letne hui movttegat go earát liikojit go moai skeŋkejetne bohccobierggu ja eará juovlabierggu. Jáhkán ahte sii geat ožžot biergguid illudit, ja dalle šadde moaige illui, lohká Lantto.

Olbmot čuovvulit

Diehtu lea dán rádjai ollen jo máŋgga olbmui dál, ja muhtin olbmot leat maid addán dieđu ahte sii maid háliidit dahkat nu movt Lantto.

– Romssas maid áiggui okta eará dahkat dan seamma go moai letne dahkan. Hui somá lea go earát maid čuovvolit. Moai sávve ahte dahket maid nie eará sajiin, go nu ollu olbmuin eai dáidde leat nu buorit juovllat vuordagasas.

– Moai ean leat riggát, ja ean ge leat geafit, muhto moai birgejetne hui bures. Dan dihte moai háliidetne maid veahkehit vai earát maid ožžot juovlabiepmu, loahpaha Lantto.

Dát ášši gullui Buorre Iđit Sámis, guldal ášši dás.