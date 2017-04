Gjentar krav om samisk språklov i Sverige

– I år kommer vi til å legge enda større press på regjeringen for å få på plass en egen samisk språklov, som samler og styrker de rettighetene som samer har til språket, sier leder i sametingets språknemnd, Josefina Skerk, til Sameradion & SVT Sápmi.

Den årlige rapporten fra Sametinget om situasjonen for samiske språk i Sverige, overleveres regjeringen i dag. Tidligere rapporter har vist at alle de samiske språkene på svensk side er truet, og det er ikke ventet at den nyeste rapporten viser store endringer i så måte.

HOVEDBUDSKAP: Ifølge leder av sametingets språknemnd, Josefina Skerk, er den nyeste rapportens hovedbudskap at en egen samisk språklov må på plass. Foto: Mette Ballovara / NRK

Skerk mener det er må jobbes samtidig med å få på plass ordninger som kan motivere flere til å bruke det samiske språket.

– Det må satses stort på de samiske språkene med blant annet stipender, eller avskrivning av studielån for de som leser samisk og til samisklærere, sier hun.

I flere år har både det svenske Sametinget og Europarådet, gjennom sine granskninger, kritisert svenske myndigheter for at mange samiske barn ikke får undervisning i samisk. Det er også stor mangel på samisklærere.