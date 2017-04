Bare halvparten av elevene får samiskundervisning

I mange år har det vært stor mangel på samisktalende lærere i Sverige, melder Sveriges Radio.

Nå får Sverige kritikk av Europarådet for å ikke oppfylle minoritetsspråkkonvensjonen som ble signert for 17 år siden. Der lover man blant annet at samer og andre nasjonale minoriteter skal få hele eller en stor del av skolegangen på sitt eget språk.

Mye av kritikken handler om lærermangel. Regjeringen sliter med å rekruttere studenter til lærerutdanningen for 7.–9. klassetrinn og videregående skole, et ekstra tiltak som ble satt i gang i 2014.

Les også: Foreldre og elever må kjempe for å få lulesamisk på skolen

Svært få er kvalifisert

Dermed er det svært få elever som har lært seg samisk etter 6. klassetrinn. Det har igjen ført til at det er få elever som er kvalifisert til å utdanne seg som samisktalende lærere.

– Det finnes bare en liten gruppe som kan søke, som er kvalifisert, sier Maria Löfgren, rektor for lærerhøgskolen ved Umeå universitet, til Sveriges Radio.

Professor i samisk, Mikael Wave, mener regjeringen begynner helt i feil ende.

– På sikt er en faglærer noe vi må ha, under forutsetning at samisk blir noe som fungerer på ungdomsskolen og på videregående skole. Men når man bygger opp noe så må man starte fra begynnelsen av.

– Trenger flere lærere

Sverige er ikke i nærheten av å oppfylle løftet om at samiske barn skal få skolegangen på sitt eget språk: Ifølge det svenske skoleverket ba 691 samiske grunnskoleelever forrige skoleår om å få lære seg samisk. Men bare halvparten, 368 elever fikk det, og mange av disse bare én time i uka.

Utdanningsminister Gustav Fridolin (MP) forsvarer regjeringens innsats, men innrømmer samtidig at noe mer må gjøres.

– Det er bra at vi har begynt å utdanne lærere, men vi må gjøre mer. Vi ser at vi trenger flere lærere som kan undervise i samisk i ulike aldre, sier Fridolin.