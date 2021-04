Fremmer et truet språk i beste sendetid

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg har likt rapmusikk siden jeg var liten. Jeg prøvde å rappe selv og det gikk bra. Da fikk jeg ideen om å gjøre det på samisk. Det er jo mitt morsmål, forklarer Jarsem Galkin (31).

SPRÅKAMBASSADØR: Roman Jakovlev skriver selv tekster på kildinsamisk, som han lager musikk til. Foto: Aleksander Paul / Frilans

Mannen fra Lovozero i Russland er den eneste i verden som rapper på kildinsamisk.

Språket snakkes av samer på Kolahalvøya og er på Unescos rødliste.

Færre enn 700 mennesker behersker språket. Mange av dem er eldre mennesker.

Roman Jakovlev (34) er Galkins musikalske makker. Han har tidligere sagt til NRK at altfor få bryr seg om kildinsamisk. Derfor prøver han å promotere språket gjennom musikken.

– Deltakelse i SGP er en anerkjennelse av jobben jeg gjør. Det inspirerer meg til å lære mer og å jobbe med å fremsnakke kildinsamisk, sier Jakovlev.

Første vinneren fra Kolahalvøya

Sangen til rapduoen heter «Moainas Seidijavv`r bajas». Fritt oversatt betyr tittelen på norsk sagnet om vannet ved offersteinen.

Teksten har Jarsem Galkin skrevet sammen med sin mor. Roman Jakovlev har skrevet musikken.

– Jeg vet ikke om vi kan vinne, men det er kult at vi får være med, sier Galkin. Et internasjonalt spillselskap tipper at Galkin/Jakovlev havner sist av seks sangbidrag.

I 2002 vant Jarsems mor, Elvira Galkina, sangdelen i SGP med sangen «Immel agk». Hun var den første fra Kolahalvøya til å vinne denne sangkonkurransen.

VANT SGP: Elvira Galkina sier at seieren i SGP 2002 har vært til stor nytte for henne. Foto: Arkiv / NRK

Året før vant Anfisa Agejeva joikedelen med joiken «Meleš». I år deltar hennes søster Domna Khomjuk i joikedelen.

– Jeg er glad for at min sønn er med i denne samiske konkurransen. Han har hatt stor interesse for musikk allerede som barn og jeg er stolt av at han rapper på samisk, sier Galkina.

Deltakelsen i SGP gjorde henne kjent over hele det samiske bosettingsområdet. Hun har holdt konserter flere steder i Norge, Sverige, Finland og Russland.

SØNN OG MOR: Jarsem Galkin er med i årets SGP. Mamma Elvira Galkina vant konkurransen i 2002. – Som alle andre mødre ønsker jeg det beste for min sønn og at han vinner. Hvis han ikke lykkes, så er han likevel best, sier Galkina. Foto: Jevgenij Kirillov / Frilans

Sendes på TV, nett og radio

På grunn av koronabegrensninger blir det ikke noen vanlig Sámi Grand Prix i år.

Alle joikene og sangene er tatt opp på forhånd.

Jarsem Galkin og Roman Jakovlev reiste til Moskva for å lage sin musikkvideo.

VIDEOGRUPPE: Så mange jobbet med videoen til Jarsem Galkin og Roman Jakovlev i Moskva. Foto: Privat

– 18 mennesker jobbet med videoen vår. Det var utrolig spennende å jobbe med proffe folk, sier Galkin.

GLAD: NRK Sápmis direktør Mona Solbakk. Foto: NRK

På påskeaften kan du følge joike- og sangkonkurransen på vanlig TV (NRK2), nett og radio. Sendingen begynner kl. 18.00.

Publikum sammen med en fagjury er med på å bestemme hvem som vinner.

Publikumsstemmene utgjør 50 prosent. Jurystemmene 50 prosent.

– Vi gleder oss til å underholde hele Sápmi og Norge med ny samisk musikk, og håper at mange blir med på å stemme fram to vinnere, sier direktør i NRK Sápmi Mona Solbakk.

SGP-VERTER: Håkon Mudenia og Elle Gaup-Johansen leder sendingen på påskeaften. Foto: NRK