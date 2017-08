Go Lákkonjárgga jođiheaddji Hans Ole Eira čájehii ahte son geavaha drone veahkkin boazoealáhusas, de dát hirpmástuhtii duiskka-nieidda Lea Röring.

– Munnje lei ođas dat ahte sii geavahit drone. In diehtán sii geavahit diekkár teknihkalaš rusttegiid, muitala Lea Röring.

«Let´s do it outside»

Measta 50 nuora, 6 riikas leat čoahkkanan Lákkovuonbáhtii, Finnmárkui.

«Let´s do it outside»-doalut lágiduvvojit gitta borgemanu 10 beaivái. Nuorat ohppet oasi sámi kultuvrras, seammás go digaštallat minoritehtaid, eamiálbmogiid ja álbmot vuoigatvuođaid birra.

EU nuoraid ohppiidlonohallan- prográmma Erasmus + ja Aktiv Ungdom ruhtada prošeavtta.

Sámi beaivi

Doaluin lágiduvvui «Sámi beaivi». Oasseváldit besse oahpat sámi kultuvrra ja boazodoalu birra, ja sii besse maid máisttit suovas biergu, njealljejuovllat-vuojaniin vuodjit, cegget lávu ja oahpat njoarostit.

Hui duhtavaš

Aleksandr Ilijevski gii lea Makedonias eret, muitala ahte su mielas lea hávski deaivvadit nuoraiguin.

– Lea erenomáš gullat earálágan oainnuid dáid oktasaš hástalusain mat mis leat Eurohpás.