Etter 60 år ble det helt plutselig slutt på båtanløp her

Helt plutselig ble det slutt på rutebåtanløp av det lille stedet Nordbukt i Tysfjord. Årsaken er at sommerboplassen ikke kan tilby kailøsning for de reisende.

John Gunnar Skogvoll er kritisk til at anløpet kuttes. Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

I over 60 år har lokalbåten i Tysfjord anløpt dette stedet nesten innerst i Hellmofjorden i Tysfjord. Ekspedisjonen har i alle år skjedd med småbåt. Men nå har fylkeskommunen satt foten ned for videre anløp av stedet.

John Gunnar Skogvoll (SV) tok dette opp i spørretimen i kommunestyret i Tysfjord i går. Skogvold mener det ikke er akseptabelt å kutte anløp slik, og ber ordføreren ta dette opp med fylkeskommunen.

– Dette er ikke akseptabelt. Det er blitt anløpt i tiervis av år på flere steder rundt i Tysfjord. Via det nye selskapet, Lovund skyss AS, blir det gitt beskjed at de heller ikke får legge til flytekaier. Det er jo det som er de nye, moderne kaier.

– Jeg har påpekt overfor fylkeskommunen at det er skipperen på den aktuelle båten som har ansvaret for sikkerhet på den aktuelle ruten, og ikke andre. Og dessuten står det i ruteheftet at stedet anløpes. Med dette fører man innbyggerne og reisende bak lyset.

Her er det MS "Hulløy" som nettopp er blitt ekspedert i Nordbukt i 1979. Foto: Skjermdump / NRK

– Usikker ordning

Det er samferdselsavdelingen i Nordland fylkeskommune som har tatt avgjørelsen, forteller samferdselssjef Bjørn Olav Revang. Foto: Thor-Wiggo Skille / Nordland Fylkeskommune

Fra i sommer er det Nordland fylkeskommune som har ansvar for lokalbåten i Tysfjord. Samferdselssjef Bjørn Olav Revang i Nordland fylkeskommune forklarer det med at det er i forbindelse med den nye båten som settes inn i rute fra neste uke at de har gjennomgått ruten for å se på kaiene i fjorden.

– Da ble vi oppmerksom på at Nordbukt ikke har kai. Vi plukker opp og setter av passasjerer til sjøs, noe vi har vurdert som en ikke sikker ordning. Derfor har vi gitt beskjed om at Nordbukt ikke vil bli betjent inntil at det er en kai vi kan anløpe.

– Vi har også vært i kontakt med operatør med spørsmål om det er flytekaier i Nordbukt som er i en slik tilstand at vi kan anløpe med den nye båten. Der venter jeg på svar fra operatøren.

Administrasjonen avgjorde

Det er samferdselsavdelingen i Nordland fylkeskommune som har tatt en administrativ avgjørelse i denne saken. Samferdselssjef Bjørn Olav Revang sier at de ønsker å betjene Nordbukt, men betjener ikke anløp som går på bekostning av sikkerhet.

– Det må være trygt å anløpe både med tanke på mannskap og materiell, og ikke minst for de reisende som skal reise med båten vår.

– Vi har ikke noe vedtak på dette annet enn at det er en beslutning som er tatt administrativt, sier samferdselssjefen.