Loddrett ombordstigning med baby: – Kan ikke være sant!

Anne Silja Turi hadde en skremmende opplevelse med rutebåten sist helg. Foto: Naima Nergård / NRK

Småbarnsmor Anne Silja Turi opplevde å måtte sende babyen sin på ni måneder fra favn til favn ned en nesten loddrett landgang til rutebåten.

– Jeg var redd det ikke kom til å gå bra, sier småbarnsmoren.

Nesten loddrett

Dette skjedde i den veiløse byga Musken i Tysfjord sist helg da rutebåten la til kai ved lavvann.

Passasjerene måtte ta til takke med en nesten loddrett landgang. For båttransport er nemlig den eneste muligheten for å komme seg til og fra bygda.

– En nesten loddrett landgang gir ikke ordentlig grep som i en stige der man får sette foten ordentlig i. I en landgang er det smale lister som ikke er beregnet å klatre i. Og dette skulle man altså klatre ned etter, forklarer Turi.

Etter å ha sendt babyen ombord, måtte Anne Silja Turi entre seg ned den bratte landgangen. Foto: Naima Khan Nergård / NRK

Ingen god situasjon

Bjørn Revang i samferdselsavdelingen i Nordland fylkeskommune har lite til overs for en slik situasjon. Foto: Thor-Wiggo Skille / Nordland Fylkeskommune

Båten som for tiden går på Tysfjorden er innleid inntil ny båt er på plass.

Bjørn Revang som er gruppeleder for drift ved samferdselsavdelingen ved Nordland fylkeskommune synes ikke dette er en god situasjon, og at det ikke er i henhold til det som fylkeskommunen ønsker.

– Vi er jo i en litt spesiell situasjon i påvente av det nye fartøyet som vi skal ha i trafikk på Tysfjorden i begynnelsen av juli måned. Det er en utfordring i Nordland med mange typer kaier, og flo- og fjæreproblematikken, så det er ikke tvil om at det er en utfordring å løse, sier Revang.

En landgang skal, ifølge forskriftene, ikke være brattere enn 35 grader. Landgangen på denne grafikken er nøyaktig 35 grader. Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Krav

Revang sier de har krav overfor dem som skal betjene rutene, og at de setter sin lit til mannskapet som skal vurdere situasjonen.

– Jeg går ut fra at mannskapet vurderer situasjonen fra anløp til anløp. For vi forutsetter at det ikke går på bekostning av sikkerhet. Hvis det går på sikkerhet, da må man ikke betjene ei kai.

Beklager

Det er selskapet Lovundskyss som operer båtruta inne på Tysfjorden fra 1. mai i år.

Svein Ingebrigtsen, som er en av eierne av Lovundskyss, beklager situasjonen som oppstod, og sier i en kommentar at det ikke skal være sånn, og at den midlertidig innleide båten skal benytte seg av andre kailøsninger når det er mulig.

– Dette skjedde jo i Musken, og vi synes det er svært beklagelig at slikt skjer. Vi har jo vært på befaring der, og båten skal, såfremt det er nødvendig, benytte en flytekai noen hundre meter bortenfor.

NRK kom i skade for å skrive at det er Torghatten Nord som betjener hurtigbåtruten på Tysfjorden. Det beklager vi.