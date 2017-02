Gjør helomvending – båten får samisk navn

– Vår første vurdering var at bokstaven á ikke var en del av det latinske alfabetet, hvilket var en feilvurdering, sier avdelingsdirektør for Skipsregistrene i Sjøfartsdirektoratet, Anita Irene Malmedal til NRK.

Avdelingsdirektør i Sjøfartsdirektoratet, Anita Malmedal, sa først at samiske tegn ikke er tillatt i skipsnavn. Foto: Steinar Haugberg

Tysfjord kommune ligger midt i det lulesamiske språkområdet, og lulesamisk er derfor sidestilt med norsk. Men da det ble foreslått at den nye lokalbåten skulle døpes etter nasjonalfjellet Stáddá (på norsk: Stetind), fikk Nordland fylkeskommune nei.

Sjøfartsdirektoratet kunne ikke svare NRK på hvorfor de norske bokstavene æ, ø og å blir godkjent, men ikke samiske bokstaver.

De ba om litt tid for å gjøre en ny vurdering av saken.

Endrer praksis

Nå innrømmer Sjøfartsdirektoratet at de tok feil, og godkjenner navnet.

– Etter nærmere vurdering av saken, har vi kommet til at navnet Stáddá ligger innenfor gjeldende regelverk, sier Malmedal.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll er fornøyd, men ikke overrasket. Foto: Benjamin Fredriksen

Sjøfartsdirektoratet vil endre nå endre praksis, opplyser avdelingsdirektøren.

Dermed vil også andre skip i fremtiden kunne døpes med samiske bokstaver.

Ikke overrasket

Fylkesrådsleder i Nordland er glad, men ikke overrasket.

– Det er veldig bra. For det virket for dumt at man ikke skulle kunne bruke samiske navn på båter i 2017, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Om kort tid skal den nybygde båten sjøsettes med samisk navn, forklarer Norvoll.

– Da skal båten hete Stáddá.