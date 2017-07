Droneflyger tok masse nærbilder av sikkerhetsvakter - slipper straff

Myron Dewey ble anklaget for å være altfor nærgående (stalking) mot ulisensierte private sikkerhetsvakter ved å ta video av dem med sin drone.

I en rapport fra Sheriff-kontoret i Morton County opplyses det at Dewey fløy over to ikke-navngitte personer, som jobbet for Leighton Security, skriver avisa Bismarck Tribune.

Droneoperatøren skal ha prøvd identifisere ansiktene deres og bilregistreringsnummeret deres for å poste det på nettet.

Erklærte seg ikke skyldig

Dewey erklærte seg ikke skyldig i anklagen om å være altfor nærgående. Rettssaken var berammet til onsdag.

Han uttalte den 8. oktober at han forsøkte vise at rørledningsfirmaet muligens gjorde noe ulovlig.

– Jeg brøt alle regler, men jeg brøt ikke loven, sa Dewey i et intervju.

Monte Rogneby, advokat for Privat etterforskning og sikkerhet (Private Investigation and Security Board), bekreftet at ingen Leighton Security-selskap er lisensiert i delstaten.

Protestene i nærheten av Standing Rock reservatet varte fra begynnelsen av april 2016 til begynnelsen av 2017. Foto: ewa-mari hedman / NRK Sápmi

Han sa at det ikke er noen søksmål i mot dem, som det er med selskapet TigerSwan.

Morton County assisterende statsadvokat, Brian Grosinger, skrev i et brev sendt på mandag at hans grunn til å slippe anklagen, var at dommeren ikke godtok bevis tatt fra drone.

Dewey, filmskaperen bak den populære Facebook-siden, Digital Smoke Signals, skrev i en melding at politifolk stoppet hans lastebil på County Road 83 og tok Phantom 4-dronen uten en arrestordre og uten å sette ham under arrest.

Omdiskutert oljerørledning

Dakota Access Pipeline (DAPL) er kontroversielt fordi det frakter skiferolje i rørledning gjennom urfolksområder, olje som vil forårsake enorme klimagassutslipp når det forbrennes.

Kampen mot Dakota Access Pipeline regnes som den største urfolksprotesten i USA på hundre år. Foto: Ulvar, Matthew Kemp / © Greenpeace

Demonstrasjonene mot «The Black Snake», som er navnet urfolkene i Nord Dakota har gitt oljerørledningen, sies å være den største urfolksdemonstrasjonen i moderne tid.

Demonstrantene frykter for sine hellige områder og tilgangen til rent drikkevann. Kritikken har selskapene bak oljerørledningen avfeid som feil.