Disse to er aldri borte fra sametingsmøter

NRK Sápmi har kartlagt sametingsrepresentantenes møtedeltagelse i perioden fra høsten 2013 til høsten 2016.

Denne kartleggingen viser at gjennomsnittlig deltagelse på komitè- og plenumsmøter i perioden er 84%.

Kun to representanter har 100% oppmøte i de 81 møtedagene som har vært i perioden. Disse er karasjokingen Marit Kirsten Anti Gaup (Ap) og Per Andersen Bæhr (Flyttsamelista) fra Kautokeino. Begge to er valgt inn fra Ávjovárri valgkrets.

– Selvsagt er det fint å høre at jeg har 100% deltagelse i møtene og det synes jeg er viktig når man først har stilt seg til disposisjon som folkevalgt, sier Marit Kirsten Anti Gaup til NRK Sápmi.

100% OPPMØTE: Marit Kirsten Anti Gaup mener det er viktig at folkevalgte møter opp til møtene de blir innkalt til. Foto: Linn Margrete Påve / NRK Sápmi

Ti på topp

Alle de øverste på Topp ti-lista har møtedeltagelse på mer enn 90 prosent.

Møtedeltagelse 2013-2016 Nummer Navn Parti Valgkrets Deltatt antall møtedager Antall møtedager tilsammen Deltagelsesprosent 1. Marit Kirsten Anti Gaup Ap Ávjovárri 81 81 100 1. Per Andersen Bæhr Flyttsamelista Ávjovárri 81 81 100 3. Mariann Wollmann Magga Ap Nuortaguovlu 80 81 98,8 4. Jørn Are Gaski Ap Mátta-Norga 79 81 97,5 4. Mathis Nilsen Eira NSR Ávjovárri 79 81 97,5 4. Tor Gunnar Nystad NSR Mátta-Norga 79 81 97,5 7. Vibeke Larsen Ap Viesttarmearra 78 81 96,3 8. Piera Heaika Muotka NSR Gáisiguovlu 76 79 96,2 9. Per Mathis Oskal Ap Gáisiguovlu 76 81 93,8 9. Kirsti Guvsám NSR Mátta-Norga 76 81 93,8 Du kan dra i den grå linjen for kunne se hele tabellen.

– Jeg har prioritert Sametinget veldig høyt og derfor prøver jeg alltid å flytte på andre sysler. Da unngår jeg å holde på med noe annet den samme uka som sametingsmøtet er. For meg er det viktig å delta i sametingsmøtene, forklarer Gaup.

Ti på bånn

Av Sametingets 39 representanter finner du blant annet Nordkalottfolkets Toril Bakken Kåven. Altaværingen har nesten 20 prosents lovlig fravær.

– Det er jo sånn at vi sametingsrepresentanter er ikke heltidspolitikere. Vi har et dagligliv med både unger og familie. Vi har egne jobber og jeg har jo i tillegg egen bedrift. For meg er det voldsomt med koordineringer i det hele tatt for å få til å delta i møtene. Sånn at jeg er kjempefornøyd med at det ikke er mer enn 20 prosent fravær, sier Kåven.

Toril Bakken Kåven (Nordkalottfolket) sier at det må mye koordinering til for at hun skal kunne delta i sametingsmøtene. Foto: Åse Pulk/NRK

Møtedeltagelse 2013-2016 Nummer Navn Parti Valgkrets Deltatt antall møtedager Antall møtedager tilsammen Deltagelsesprosent 29. Toril Bakken Kåven Nordkalottfolket Davveguovlu 65 81 80,2 29. Lars Filip Paulsen H Viesttarmearra 65 81 80,2 31. Laila Susanne Vars Árja Ávjovárri 63 81 77,8 32. Laila Nystad NSR Ávjovárri 61 79 77,2 33. Johan Vasara Ap Ávjovárri 62 81 76,5 33. Marie Theres Nordsletta Aslaksen Sámit Mátta-Norggas Mátta-Norga 62 81 76,5 35. Nanna Thomassen NSR Viesttarmearra 52 79 65,8 36. Isak Mathis O. Hætta Dáloniid lista Ávjovárri 48 81 59,3 37. Lars Oddmund Sandvik Árja Gáisiguovlu 45 81 55,6 38. Ellinor Marita Jåma Åarjel-Saemiej Gielh Åarjel-Saepmie 43 81 53,1 39. Lisa-Katrine Mo Ap Gáisiguovlu 25 81 30,9 Du kan dra i den grå linjen for kunne se hele tabellen.

Toril Bakken Kåven er på ingen måte bekymret over at noen representanter har høyere fravær enn andre. Hun ser heller ingen grunn til å gjøre noe med fraværet.

– Jeg tror ikke representantene har den store sjansen til å forbedre fraværsprosenten og jeg ser vel heller ikke noe grunn til det. Det er jo en grunn til at vi har vararepresentasjon og jeg syns jo det er flott at de også får stille av og til, sier Bakken Kåven.