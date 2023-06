Som lita jente på øya Vega i Nordland var det best å ikke være same.

Det hadde Camilla funnet ut. Ofte hørte hun folk som snakket negativt om samer. Derfor fortalte hun ingen at hun var same.

Familien hadde mistet mye av språk og kultur under fornorskingen.

– Folk sa at «de jævla lappene er både skitne og full av skabb», minnes Camilla Tranås Kristiansen.

BARNDOM: Camilla som barn på Vega. Foto: Privat

Camilla brydde seg ikke, hun var tøff. Men inni seg samlet hun på alle de stygge ordene om sitt folk.

Helt til hun en dag ikke klarte å holde seg lenger. Hun var tenåring og hadde akkurat flyttet til Bodø.

– Jeg fortalte dem at de skulle holde kjeft og at jeg var same selv.

Camilla innrømmer at det var godt å endelig si fra.

SELVSYDD KOFTE: Camilla lærte seg å sy kofte. Foto: Privat

Etter det begynte hun å bruke kofte og har tatt tilbake den samiske kulturen. Men det er en ting hun ikke har krysset av på lista. Det samiske språket.

Derfor er det ekstra viktig for henne å gi språket til barna hennes.

Alle samiske barn i Norge har rett på samiskundervisning på skolen, uansett hvor de befinner seg, ifølge opplæringsloven.

Likevel har ikke samiskundervisningen på skolen fungert som den skulle, ifølge Camilla.

Måtte flytte for å få sin rett

Barna til Camilla går på Vega barne- og ungdomsskole.

Vega barne- og ungdomsskole Foto: Privat foto

– Ungene ventet i tre år før samiskundervisningen var på plass, forteller Camilla.

Hun følte at lærerne motarbeidet henne.

– Jeg ble møtt med en negativ holdning av daværende rektor som mente at samiskundervisning ville bli en belastning på mine barn, sier Camilla.

Vega skole svarer dette:

Vi har ikke anledning til å kommentere enkeltsaker. På generelt grunnlag synes skolen det er fint at elever som ønsker det kan få opplæring i samisk og ønsker å legge til rette for det. Siden skolen ikke har kompetanse i samisk, vurderer vi at samarbeid med fjernundervisning fra Sør samisk kunnskapspark i Hattfjelldal er et godt alternativ. Kjartan Sørøy Vega skole

Etter ca. tre år kom samiskundervisningen på plass. Det ble fjernundervisning med samlinger i Hattfjelldal. Samlingene er til sammen 6 uker i året og ligger 3,5 timer unna Vega.

CAMILLAS BARN: Benjamin André, Angel Matheo og Loke Aleksander Foto: Privat

Camilla mener samlingene er en viktig del av undervisningen.

– På samlinger lærer ungene både språk og kultur. Og de får muligheten til å være en del av det samiske samfunnet, selv om en ikke bor midt i det, sier Camilla.

Men det var et problem med samlingene.

Ungene til Camilla har krav på assistent av helsemessige årsaker, og skolen ville ikke prioritere å sende med assistent, ifølge Camilla. I starten var Camilla med selv, men fikk etter hvert beskjed fra de som drev samlingene at assistent må være på plass for at de skal delta.

Ungene har derfor ikke vært på samlinger i det siste.

Camilla ser seg derfor nødt til å flytte for å få mer tilknytning til det samiske.

Hvilke rettigheter har barna?

Alle samiske barn har rett på individuell opplæring i samisk i grunnskolen, forteller Brita Oskal Eira som er leder for grunnskoleopplæringen på sametinget.

Brita Oskal Eira – leder for grunnskoleopplæringen på sametinget. Foto: Privat

Samiskundervisning og rettigheter Ekspander/minimer faktaboks Alle samiske barn har rett på individuell opplæring i samisk i grunnskolen. Dette kan gjennomføres med lærer til stede, eller med ukentlig fjernundervisning og samlinger. Hvis barnet ønsker å bli undervist i samisk i alle fag utenfor de samiske språkforvaltningskommunene må det være minst ti elever på skolen som ønsker dette, for at de skal få opplæringen på samisk. Men bor du i en samisk språkforvaltningskommune, har du rett til å få opplæringstilbud på samisk i alle fag selv om det bare er en elev. Kilde: Brita Oskal Eira, Leder for grunnopplæringsseksjonen på Sametinget.

Dette gjør du om skolen slurver med samiskundervisning.

Klag til rektor på skolen. – Vi opplever ofte at skolene ikke kjenner til retten til språkopplæring for de samiske elevene, sier Eira. Send en klage til statsforvalter. – Dersom ikke skoleleder og -eier legger til rette for opplæring i samisk i grunnopplæringen, bør man klage til Statsforvalter, som har det overordnede ansvaret, forteller Eira.

– Det er ofte små ting som gjør at retten ikke blir holdt. Det kan være skoleskyss, eller sånn som her, at man ikke får assistent. Barn har denne retten, det er udiskutabel, fastslår Eira.

– Jeg kommer til å være kjempestreng

Camilla valgte Inderøy i Trøndelag som ny hjemkommune, fordi det er nærmere det sørsamiske området. Det er også nært både Steinkjer og Levanger hvor hun skal ta master på universitetet.

Sakshaug skole har ingen samiskundervisning fra før.

– Jeg kommer til å være kjempestreng, for nå har jeg lært. Jeg er så spent at jeg har vondt i magen, sier Camilla.

POLITISK AKTIV: Camilla er nestleder for NSR Tråante. Her er hun med å demonstrerer på fosen-aksjonen. Foto: Håkon Isak Sarak

Rektor på Sakshaug skole kan fortelle oss at de allerede er godt i gang med planleggingen.

– Jeg har vært i kontakt med Snåsa kommune, og vi kommer til å samarbeide med den samiske skolen i Snåsa. Vi skal få på plass et godt tilbud til barna, bekrefter rektor Torhild Buran.

– Å, så bra! Nå ordner det seg jo med ny skole. Jeg er så glad jeg slipper å være streng, sier en lettet Camilla når hun hører svaret til rektoren på den nye skolen.

Bare en ting som mangler

Nå som alt er på plass for barna, er det en ting som gjenstår for Camilla.

ULOVLIG KOFTE: Camilla forteller at bruk av kofte var forbudt i blant annet Vesterålen som hennes mor er fra. Derfor har familien sluttet å bruke kofte. Nå er koften på plass i familien igjen. Her er Camilla med Ofoten/Sør-Troms gákti. Foto: Privat

– Jeg datt ut av et samiskkurs jeg tok tidligere, men jeg må bare prøve på nytt. Jeg må ta et aktivt ansvar hjemme, fastslår Camilla.