Buffy æres for sitt humanitære arbeid

Sangeren og sosialaktivisten vil være mottaker av Allan Waters Humanitarian Award 2017 under Juno Awards gallamiddag i april.

Hyllesten er for canadiske musikere, som har en positiv innvirkning på lokalsamfunnet.

Arrangørene av kanadiske Academy of Recording Arts and Sciences uttaler at Sainte-Marie eksemplifiserer essensen av humanisme gjennom sin dedikasjon til å beskytte urfolks samfunn og urfolk åndsverk.

I 1969 grunnla Sainte-Marie en non-profit stiftelse dedikert til forbedring av indiansk utdanning, og skrev også fredssangen «Universal Soldier», som talte mot krig. I 1976 gav hun ut «Starwalker», som regnes som en odè til American Indian Movement.

Fortalt underdoggenes historie

Buffy Sainte-Marie har fortalt historier om uteliggere og «underdogs» i hele sin karriere, og arrangørene av Juno Awards sier det er på tide å anerkjenne sangerens bidrag til fellesskapet.

Allan Waters Humanitarian Award ble første gang delt ut i 2006. Prisen er gitt til artister som Neil Young, Bruce Cockburn, Sarah McLachlan, Rush og medlemmer av Arcade Fire.

Saint-Marie vil motta prisen i Ottawa 1. april, dagen før den store TV Juno Awards seremonien.