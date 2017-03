Ble ikke Árjas listetopp – forlot nominasjonsmøtet

– Jeg så at han forlot møtet etter at det ble stemt på hvem som skulle få førsteplass på lista. Hvorfor han gjorde det vet jeg ikke, sier Per Erik Mudenia.

Mudenia ble på søndag valgt til Árjas førstekandidat til sametingsvalget i Østre valgkrets. Det stod mellom han og Hartvik Hansen. Ved forrige valg ble Hansen valgt som førstekandidat, og er Árjas representant til Sametinget i inneværende periode.

KLAR FOR VALGKAMP: Førstekandidaten i Østre valgkrets for Árja, Per Erik Mudenia, har stor tro på mange stemmer i Tana. Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Etter det NRK erfarer så valgte Hansen å forlate møtet etter at han tapte førsteplassen til Mudenia.

Vil ikke kommentere

– Jeg aksepterer partimedlemmenes valg, sier Hartvik Hansen til NRK, etter nederlaget.

Hansen har ved flere anledninger, i forskjellige valgår, stilt på forskjellige lister til både sametings- og kommunevalg.

– Kommer du til å danne en egen liste nå?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, svarer Hansen.

Hansen ut av Sametinget

Dermed kan det se ut til at Hansens deltakelse i Sametinget er over etter denne perioden, siden han nå ikke er med på Árjas liste.

– Hartvik er på listen over varaer, slik lista er nå. Det jeg la merke til på nominasjonsmøtet var at de turte på en måte ikke å forelå ham, siden de ikke visste hva han ville svare da han selv hadde forlatt møtet, forteller Mudenia.

Den nye listetoppen til Árja har tro på at partiet vil gjøre et godt valg i Østre valgkrets.

– Jeg har stor tro på den kommende valgkampen, Árja vil gjøre det bra ikke bare i Østre valgkrets, men i alle kretsene vi stiller, spår Mudenia.

Per Erik Mudenia har vært med i Árja helt fra starten av, hans hjertesaker er utmarksbruk og innlandsfiske.

Også ved forrige nominasjon i valgkretsen stod det mellom Mudenia og Hansen, da var det Hansen som trakk det lengste strået og Mudenia fikk andre plass, men bare én fra Østre valgkrets kom inn på Sametinget.

Her er Árjas liste i Østre valgkrets

1. Per Erik Mudenia, Tana

2. Gerd Eli Anti, Lebesby

3. Janoš Trosten, Nesseby

4. Tone Nilsen, Gamvik

5. Per Ansgar Aslaksen, Tana

6. Lisbeth Johnskareng, Sør-Varanger

7. Ole Benny Bakken, Vadsø

8. Reidun Irene Pettersen, Tana

9. Jon-Christer Mudenia, Tana

10. Maren Aslaksen Smuk, Nesseby