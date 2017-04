Nå har hun ombestemt seg, og i morgen er hun med i Bossekop UL troppen som rykket opp til 1. divisjon da de slo Ørn-Horten 3–2 i november.

BUL-spiller, Ann Solbritt Eira Logje bor nå i Karasjok, og sier hun var redd for at lange avstander til og fra kamper og treninger ville bli for slitsomt.

– Men jeg klarte ikke å la være. Jeg må prøve på nytt, sier Logje.

Tøff sesongstart

I morgen møter BUL-damene laget som de anser som den sterkeste, Amazon Grimstad, på hjemmebane i Alta.

Logje forteller at de kommer til å få en tøff sesongstart og at morgendagens kamp kommer til å bli hard.

– Men det kan også være bra, fordi da får vi kjent på nivået i 1. divisjon. Vi kan ikke tenke på hvordan Amazon Grimstad spiller, men heller hvordan vi kan vinne kampen.

TRENER MED GUTTER: Ann Solbritt Eira Logje sier hun pleier å trene med gutte- og a-laget til Nordlys i Karasjok. Foto: Kolbjørn Norvang / NRK

– Min egen feil

Ann Solbritt Eira Logje forteller at det tok lang tid før hun tok avgjørelsen om å være med, og må derfor belage seg på å få mindre spilletid i starten.

– Det er selvfølgelig min egen feil, men jeg håper jeg blir satt inn på banen!

Logje har tidligere spilt i 1. divisjon og sier hun vil prøve seg for å se om hun holder nivået.

– Personlig har jeg ikke lenger et sterkt mål om å spille i Toppserien, men når vi har muligheten til å spille på nest øverste nivå her hjemme i Finnmark, så ønsker jeg å være med på det, avslutter Logje.