I høst fortalte hun til NRK om hvordan det var da fornorskningen av samene var på det verste. Hun sa at myndighetene like godt kunne skutt henne den gand de gjorde det ulovlig å være samer for 70 år siden.

Etter ordre fra den norske stat følte Agnete Lorås (96) at hun måtte endre sin identitet. I fjor høst delte hun åpent sin historie fra da hun ble tvangsevakuert fra Finnmark til Sør-Norge.

Nylig takket sametingspresidenten henne for akkurat denne åpenheten i nyttårstalen.

Og nå er hun også kåret til «årets same 2018».

En ordknapp vinner ler når hun hører det.

– Det føles ganske stort å bli årets same. Dette var hyggelig, smiler Agnete.

96 år gamle Agnete Lorås ble utnevnt til årets same 2018. Du trenger javascript for å se video. 96 år gamle Agnete Lorås ble utnevnt til årets same 2018.

På sykehjemmet i Trondheim får hun overrakt pokalen og blomstene.

– Jeg må takke og gratulere alle sammen for at jeg har fått den. Men hvem skal bære den videre? Jo, det er mine etterkommere som kan bære den videre. For jeg dør jo snart, ler 96-åringen.

Halvparten av stemmene

Det er den samiske avisen Ávvir som har arrangerer konkurransen. Agnete fikk hele 48 prosent av totalt 322 stemmer.

Nettredaktør i avisa Ávvir Berit Marie Lise Eira er i Trondheim for å overrekke prisen.

NETTREDAKTØR: Ávvir avisens nettsjef Berit Marie Lise Eira håper flere nå vil tørre å vise at de er samer. Foto: Maret Biret Sara Oskal / NRK

– Denne utmerkelsen er spesielt viktig for dem som er fornorsket, og kanskje akkurat denne prisen gjør at flere tør å fortelle om sin samiskhet, sier Eira.

Blitt tatt hjem igjen

Agnetes datter Gerd Lorås er rørt. For henne er all responsen morens historie har fått viktig.

PÅDRIVER: Gerd Lorås har i seks år snakket med moren om det samiske. I dag er hun stolt og glad. Foto: Maret Biret Sara Oskal / NRK

– Det er som om moren er blitt tatt hjem igjen, med åpne armer, etter så lang tid. Det er nesten uvirkelig, sier hun med tårer i øynene.

Hele prosessen med å oppdage at familien er samisk har vært en følelsesmessig reise for henne. Mye motstand har ført til at hun har grått mye.

– Men i dag føler jeg at vi har rett til å være den vi er.

Endret profilbilde til koftebilde

Agnetes barnebarn Martin Lorås (27) er blitt mer bevisst på sine samiske røtter.

– Etter at farmor fortalte sin historie er jeg stoltere av å være same i dag, sier han.

– Jeg er stolt og glad for at saken har fått så positiv respons, og for at sametingspresidenten takket henne i nyttårstalen.

At hun nå er kåret til årets same synes han er helt fantastisk.

STOLT: Martin Lorås sammen med moren hans Eli Annie Lorås. Det er hun som skal sy bryllupskofta hans. Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

– Jeg har faktisk byttet profilbilde på Facebook til et bilde hvor jeg har på meg kofte. Dette for å synliggjøre det samiske i meg.

I år skal han skal gifte seg. Det har han valgt å gjøre ikledd kofte.

– Det var ikke en selvfølge at jeg skulle komme til å ha på kofte på min bryllupsdag. Men nå vil jeg det, sier Martin Lorås.