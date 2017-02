– De minste samiske språkene usynliggjøres

– De minste samiske språkene blir helt oversett, fortviler Stig Morten Kristensen, daglig leder for det pitesamiske senteret Duoddara Ráfe.

I dag var det høringsseminar i Tysfjord om dokumentet «Hjertespråket». Et dokument der et utvalg eksperter på samisk språk har foreslått mer enn 100 tiltak som vil sikre gode og likeverdige tjenester på samisk.

– Det aller viktigste tiltaket er å prioritere de små samiske språkene, mener stipendiat Inga Mikkelsen, en av ekspertene som deltok i arbeidet.

– Usynliggjør

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ba ekspertene om å fokusere på de tre offentlige samiske språkene sør-, lule- og nordsamisk.

Nå reagerer det pitesamiske senteret Duoddara Ráfe på at pitesamisk ble utelatt.

– Pitesamisk er ikke nevnt i det hele tatt i utredningen. Det er en retorikk både blant politikere og samer som usynliggjør de minste samiske språkene, sier Stig Morten Kristensen.

Språket er nærmest utdødd, og bare noen titalls personer behersker språket.

Inga Lill Siggá Mikkelsen er glad for rapporten som både viser utfordringene og kommer med forslag på løsninger for samiske språk. Foto: Skjermdump/KMD

– Beklager

Utvalgsmedlem beklager og understreker at hun forstår reaksjonene.

– Men mandatet vårt var å se på de tre samiske språkene nord-, lule- og sørsamisk. Vi har ikke hatt mulighet til å bevege oss bort fra dette mandatet.

Mikkelsen mener at oppgaven burde vært slik at de også kunne dekke de minste samiske språkene.

– Jeg håper at departementet lager en handlingsplan for pitesamisk, som et tillegg til Hjertespråket.