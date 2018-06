Vil bevæpne politipatruljer i Oslo

Justisministeren skal redegjøre for forslaget på Stortinget i kveld. Dagbladet, som først omtalte saken, skriver at det var stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen som varslet om forslaget da hun tok talerstolen med en hastemelding like etter klokken 13.

– Det blir en redegjørelse fra justis-, beredskaps- og innvandringsministeren om midlertidig bevæpning av enkelte politipatruljer i Oslo. Det vil bli foreslått debatt umiddelbart etter redegjørelse, sa Trøen torsdag fra Stortingets talerstol.

Justisdepartementet sier de vil komme tilbake med mer informasjon, men at Stortinget først må orienteres om detaljene i beslutningen.

Oslo politidistrikt sier til NRK at de foreløpig ikke har noen kommentar til forslaget.

Forslaget fra justisministeren blir tatt opp tidligst klokken 18, anslår Stortinget. Det er den siste saken på dagsorden for møtet.

Møtte politimesteren

Foreløpig vet stortingsrepresentanter fra de andre partiene veldig lite om hva Wara skal legge frem. Petter Eide, medlem i justiskomiteen for SV, sier ministerens framgangsmåte er uvanlig.

Petter Eide, medlem i justiskomiteen på Stortinget (SV), mener handlingsmåten til justisministeren tilsier at noe alvorlig ligger bak. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det er veldig uvanlig at han på få timers varsel nærmest innkaller seg selv til Stortinget for å redegjøre. Da forventer vi at det er noe veldig alvorlig som ligger bak, sier Eide.

Wara var i dag i møter med Oslos politimester, Hans Sverre Sjøvold, om det voksende

Politimester Hans Sverre Sjøvold sier mange unge lovbrytere utnyttes som narkotikalangere fordi de risikerer liten straff. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

problemet med gjengkriminalitet blant unge i hovedstaden. Politiet har blitt kritisert for å ha mistet kontroll på gjenger som driver med utpressing, vold og omfattende narkotikasalg.

Selv har politiet innrømmet at de ikke har klart å stanse 150 unge gjengangere som står for svært mye av kriminaliteten. Flere av disse har tilknytning til gjenger.

Waras partikollega Himanshu Gulati sa i Dagsnytt 18 på onsdag at man må fengsle flere ungdommer som begår kriminalitet.

– Vi må bruke hardere lut mot unge gjengangerne og vurdere fengselsstraffer. Dette er ikke ungdommer som har begått en feil og trenger hjelp, men hardbarka seriekriminelle som bevisst velger en kriminell vei. Da må det få konsekvenser.

Frp mener fremvesten at ungdomskriminaliteten i Oslo er en ny trend som må slås hardere ned på.

Søkte om bevæpning i fjor

I november 2017 søkte Oslo politidistrikt om midlertidig bevæpning etter at Justis- og beredskapsdepartementet samtykke til bevæpning på Oslo Lufthavn og daværende justistminister Per-Willy Amundsen (Frp) sa at politiet på Norges største flyplass skal bære våpen på hofta av beredskapshensyn.

6. juni vedtok Stortinget at det blir permanent bevæpning av politi på utsatte steder. Aktuelle steder er for eksempel Oslo lufthavn, trafikknutepunkter eller symboltunge bygg, uten noen tidsbegrensning.