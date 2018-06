Politiet fortviler over at unge, tunge kriminelle i praksis slipper fengsel

– Tidligere fengslet vi gjerne ved trusler med skytevåpen under ran eller lignende. Nå opplever vi at de bare etter noen timer overføres til barnevernet og går fritt på gaten igjen, sier fagansvarlig for Gatepatruljen ved Grønland politistasjon Jan Erik Bresil.

NRK møter Bresil, idet han starter kveldens patruljering.

– De som sliter aller mest, har samfunnet ingen gode tiltak mot, sier Bresil.

I løpet av intervjuet bevitner NRK åpenlyst dopsalg i nærmiljøet – også av unge som åpenbart er godt under myndighetsalder.

Bresil savner effektive tiltak for å få disse unge på 15, 16 og 17 år ut av de kriminelt belastede miljøene. Og det til tross for at kriminell lavalder i Norge er 15 år.

– De siste årene har det vært en veldig mye høyere terskel for å fengsle barn og unge, også ved alvorlig kriminalitet, sier Bresil.

Tirsdag sa politimester i Oslo Hans Sverre Sjøvold til NRK at mange unge lovbrytere brukes kynisk som narkotikalangere fordi de risikerer liten straff. Onsdag svarte Frp med ville sende flere seriekriminelle tenåringer i fengsel.

– Kappe hodet av politiet

Politioverbetjent Bresil mener barnevernet gjør så godt de kan – men at barnevernet ikke har noen makt til å holde tilbake ungdommer som ønsker å gå ut døra. Han etterlyser at politiet får verktøy for å snu en alvorlig utvikling han særlig har sett de to-tre siste årene.

– Hvis vi i politiet ikke kan fengsle disse veldig få ungdommene, så er spørsmålet: Hvem skal da beskytte samfunnet? Det er likevel en liten gruppe vi snakker om her.

Bresil mener at det går nedover i ungdomsmiljøene.

– Vi har 8–9 åringer som står og snakker med oss og snakker om hva som skjer hvis jeg slår ned politiet? Hva skjer hvis jeg kapper hodet av politiet? Dette her er holdninger som går nedover. Det går i arv. Og disse få kan ende opp med å bli rollemodeller for mange.

– Er det fengsel som må til?

– Om det er fengsel som er det riktige eller barnevern, det vet ikke jeg. Det som er viktig er at det er låste dører og ikke noen form for samtykke rundt dette, og at ikke ungdommene kan velge selv.

Fikk pistol mot hodet

Selv har politiet innrømmet at de ikke har klart å stanse 150 unge gjengangere som står for svært mye av kriminaliteten. Flere av disse har tilknytning til gjenger.

Bresil opplever også en kraftig økning i vold mot politiet selv. I fjor opplevde han å bli siktet på med pistol.

– Vi er nødt til å få på plass enkelte tiltak for samfunnets totale verktøykasse, som ikke baserer seg på frivillighet. Jeg synes det haster. Vi ser en utvikling i miljøene våre som vi ikke liker.

Lover strakstiltak

Fremskrittspartiet har hatt justisministeren i hele perioden situasjonen har forverret seg, men nå lover justisminister Tor Mikkel Wara at tiltak skal komme fort.

– Jeg har vært i kontakt med politiet i dag, og jeg er helt enig, sier Wara til NRK.

Onsdag satt Wara i møte med politimesteren i Oslo. Hans Sverre Sjøvold har ropt varsko om en ungdomskriminalitet han mener de verken har nok resurser eller nødvendig myndighet til å bekjempe.

VIL HA HARDERE MAKTMIDLER: Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) Foto: Trond Lydersen / NRK

Statsråden sier Norge nå har en gruppe gjengangere av ungdomskriminelle som ordningen fra 2014–med straff og oppfølging av unge – «ikke virker for».

– For denne typen gjengangerne og verstinger som vi står overfor her, må vi ha hardere, og tydeligere og raskere maktmidler som vi kan ta i bruk.

Vedgår dårlig tid

Justisministeren sier han onsdag ba politiet om forslag på blant annet hvordan unge gjengangskriminelle kan havne bak lås og slå.

– Og så er det opp til meg når jeg har alle verktøy og alternativer på bordet, å velge hva jeg mener er det riktig å gjøre. Noe skal vi gjøre.

Wara medgir også at krimproblemene med gjengene «har tatt ordentlig av» i det siste.

– Vi har dårlig tid, det er jeg helt enig i.