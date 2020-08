I forslagsteksten, som NRK har funnet i Oslo kommunes postlister, hyller Greta Elvestuen sin manns innsats for miljøet - både på internasjonalt og svært lokalt plan:

«Ikke minst, går han langt for å gjøre små tiltak i sin egen hverdag. Han reiser miljøvennlig selv, tar tog selv når det er svært lite praktisk og effektivt, bruker enten kollektivt eller sykkel på daglig basis, rydder strender og klarer ikke å gå forbi en plastpose eller en kaffekopp på bakken uten å kaste den i søpla», heter det i nominasjonen.

«Årets grønne innbygger» er én av tre årlige miljøpriser Oslo kommune deler ut. Premien er 50.000 kroner og et innrammet diplom. Den gikk til noen andre enn Elvestuen.

Prisen skal ifølge kommunen deles ut til «en person som har gjort en ekstraordinær innsats for å leve mer grønt i hverdagen. Personen har dessuten engasjert familie og venner og fått de med på å leve grønnere. Rett og slett et grønt forbilde».

Ikke skuffet over ikke å vinne

– Det var veldig hyggelig å bli foreslått av kona, selv om jeg er helt enig i at jeg ikke ble tildelt prisen, sier Ola Elvestuen til NRK.

– Medfører det faktisk riktighet at du ikke er i stand til å gå forbi en plastpose eller kaffekopp på bakken uten å måtte kaste de?

– Ja, jeg plukker ofte søppel. Plastposer og kaffekopper har ingenting på bakken å gjøre.

Heller ikke kona, som er forsker med doktograd fra Handelshøyskolen BI, er skuffet over at nominasjonen ikke nådde opp.

– Jeg har ikke tendens til å bli skuffet over utfall jeg ikke får påvirke. Når det er sagt, mener jeg Ola fortjener miljøprisen, samtidig som jeg er godt klar over at det er langt flere elementer enn summen av resultater som er avgjørende i vurderingsprosessen. Det er jo svært viktig å gi ros til ungdommen og inspirere til enda større fremtidig miljøinnsats, sier hun til NRK.

I AKSJON: Daværende klima- og miljøminister Elvestuen møter pressen på siste dag av klimatoppmøtet i Madrid i desember 2019. Foto: Milana Knezevic / NRK

Ola Elvestuen er en av landets mest meritterte miljøpolitikere. Han var klima- og miljøminister fra januar 2018 til januar 2020, har vært Venstres nestleder siden 2012 og sittet på Stortinget siden 2013. Før det var han byråd for miljø- og samferdsel i Oslo i to år.

20-åring vant prisen

Men når prisen «Årets grønne innbygger» ble delt ut nådde han altså ikke opp. Vant gjorde 20 år gamle Aslihan Mahmud.

Hun er ifølge juryen «en inspirerende ung kvinne med et imponerende engasjement. På eget initiativ bruker hun sine språkkunnskaper til å hjelpe andre som ønsker å leve mer miljøvennlig, og engasjerer en målgruppe som kommunen vanligvis ikke når like effektivt som andre».

Vinner av Oslo miljøpris - Årets grønne innbygger er 20 år gamle Aslihan Mahmud!🙌🏻😀 Gjennom sosiale medier og fysiske... Publisert av Oslo kommune Søndag 14. juni 2020

Røk ut av regjering i januar

24. januar i år måtte Ola Elvestuen gå av som klima- og miljøminister og forlate regjeringen etter to år. Han ble ofret av Trine Skei Grande da hun valgte å rydde plass til Sveinung Rotevatn og Abid Raja rundt Kongens bord.

I mars tok han et flammende oppgjør med Grande, og anklaget sin mangeårige allierte for å først og fremst ha prøvd å sikre egen posisjon.

Nå sitter han på Stortinget som en av Venstres åtte representanter der.

Både Elvestuen og nestlederkollega Terje Breivik ønsker gjenvalg som nestledere under partiets landsmøte neste måned, men utfordres av partiets fire statsråder Sveinung Rotevatn, Abid Raja, Guri Melby og Iselin Nybø, som alle har stilt seg til disposisjon for en plass i partiledelsen.

Tirsdag kunne NRK erfare at Guri Melby vil helt til topps, men er skeptisk til å ha med seg Abid Raja på laget.