Grande om valget av Raja og Rotevatn: – Har lyttet til partiet

– Jeg føler det var en viktig oppgave for meg når jeg måtte legge et nytt team når Frp nå gikk ut, og ta med meg de signalene som har kommet fra organisasjonen på hvem som er talenter man bør bygge videre på. Derfor valgte jeg å ta begge inn i regjering, sier Grande.

Det siste året har vært preget av interne konflikter innad i partiet og målinger under sperregrensa. Etter valgnederlaget i høst uttalte flere i Venstre at de ønsker å bytte ut dagens ledelse, til tross for at Grande selv sier hun vil fortsette.

I dag ble både Abid Raja og Sveinung Rotevatn, de to som har blitt utpekt som mulige arvtakere, utnevnt til statsråder.

Anniken Hauglie vil ikke kommentere kritikken: – Det var mitt eget valg å gå av

Tårevåt nøkkeloverrekkelse

Tårene trillet imidertid da Grande møtte Raja til nøkkeloverekkelse i Kulturdepartementet. Mens Raja går inn i regjeringen som ny kultur- og likestillingsminister, har Grande fått ny stilling som kunnskap og integreringsminister.

– Det å forsøke å hoppe etter deg, det er jo ikke engang mulig, sa Raja.

Men han la ikke skjul på at forholdet mellom de to har vært turbulent.

– Før det var turbulent, så var det veldig godt. Også er det sånn at venner også kan krangle, men et godt vennskap kan også gjenbygges.

Han fornektet heller ikke å ha vært en solospiller.

– Jeg har spilt mye squash, da må man være god solospiller. Men jeg har også spilt mye basket, og nå skal jeg trekke frem de egenskapene og spille på lag.

Turbulent forhold

I tillegg til intern lederstrid det siste året, toppet konflikten seg mellom de to partikollegaene seg høsten 2018, da Raja ble sykemeldt etter at Grande baksnakket han i det hun trodde var en fortrolig samtale med finanskomiteens leder Henrik Asheim.

Han hadde imidlertid samtalen på høyttaler, mens Asheim satt sammen de to andre borgerlige finanspolitikerne Helge André Njaastad (Frp) og Abid Raja for å forberede forhandlingene med Krf om statsbudsjettet.

Der skal Skei Grande blant annet ha sagt:

– Hør på meg nå. Abid driver og undergraver hele budsjettprosessen og partiet.

I dag var imidlertid konfliktene lagt bak dem, ifølge Raja. Nå skal partikollegaene jobbe sammen i regjering.

– Du nevnte det selv, det har vært til tider turbulent mellom deg og partilederen. Har dere god nok tillit til hverandre til å jobbe godt sammen i regjering nå?

– Ja, det mener jeg at vi har. Vi har gjenoppbygget det som var skadet, og det har vi bestemt oss for å legge bak oss. Vi er to voksne mennesker og vi har en kjærlighet for partiet.

– Betyr dette også at lederstriden i Venstre er over?

– Jeg har sagt mange ganger, og jeg kommer til å fortsette å si det. Så lenge Trine ønsker å fortsette som leder så kommer jeg til å støtte henne i det.

Ny minister

I tillegg til Raja, har også Sveinung Rotevatn blitt pekt på som ny Venstre-leder. Han ble i dag ny klima- og miljøminister. En stilling som han overtar etter partikollega Ola Elvestuen.

Det første han gjorde som ny minister var å utnevne Mathias Fischer som statssekretær. Han har siden oktober i fjor vært rådgiver i kommunikasjonsbyrået Try Råd. Før det har han vært politisk kommentator i TV2, hvor han blant annet kalte Trine Skei Grande «partiets største problem».

– Venstres største problem er at vi ikke har nok velgere, sa han i dag.

Rotevatn henviste imidlertid alle diskusjoner om ledervervene til Venstres valgkomite og landsmøte.

– Jeg har sagt til valgkomiteen at jeg er klar til å fortsette å bidra i Venstre framover. Også vil jeg si at Trine Skei Grande har vist meg tillitt, og at Erna Solberg har vist meg tillitt til å nå gjøre en jobb som klima og miljøminister.

Den nye klima- og miljøministeren Sveinung Rotevatn. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Så du har fortsatt lyst til å bli leder i Venstre?

– Alle spørsmål om verv i Venstre det får man diskutere i Venstre. Jeg har alltid vært villig til å ta på meg oppgaver og jobbe for Venstre, men vi har en god leder i Venstre og jeg er glad for å ha fått tillitt fra hun og fra statsministeren til å gjøre den jobben jeg nå skal gjøre.