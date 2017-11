NRK avslørte i februar at Nødnettet i mange måneder hadde vært driftet fra India i strid med sikkerhetsloven.

I hele 14 måneder drev et indisk selskap IT-systemet til Nødnett fra India, uten at de ansatte var sikkerhetsklarert og godkjent slik loven krever.

Siden NRKs avsløring har både Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet gransket Nødnettet og dets underleverandører.

I dag er granskningen til Nkom klar:

Det er brudd på sikkerhetsloven og e-kom-loven i driften av Nødnettet, viser gransking av Nasjonalsikkerhetsmyndighet. Det varsles bøter.

Deler av Nødnettet var i 14 måneder driftet fra India, i strid med Sikkerhetsloven. Også etter NRKs avlsøring har nettet blitt delvis driftet fra India.

Gjennom Nkoms tilsyn med Broadnet, kom det frem at personell hos Tech Mahindra var tildelt tilganger de ikke skulle hatt til styringssystemer. Tilgangene kunne potensielt påvirke tilgjengeligheten til nett i Norge negativt for både Nødnett og for andre av Broadnets kunder.

Etter avsløringen startet PST etterforskning i saken. Det er første gang sikkerhetstjenesten har gransket et slikt lovbrudd.

Dette er en noen av lovbruddene