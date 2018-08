NRK fikk kritikk av PFU

Pressens Faglige Utvalg (PFU) gir NRK kritikk for en sak om Broadnet og driften av Nødnettet, publisert 21. november 2017.

PFUs konklusjon lyder som følger:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU) deler partenes oppfatning av at NRK har utført viktig journalistikk om Nødnett. Utvalget oppfatter også at klagen i all hovedsak retter seg mot førstegangspubliseringen av artikkelen og tilhørende forsidehenvisninger. NRK publiserte første versjon av artikkelen uten å vente på en samtidig imøtegåelse fra klager. Ettersom klagers kontradiksjon var innarbeidet i den offentlige tilsynsrapporten som NRK omtalte, kan ikke utvalget se at redaksjonen var forpliktet til å innhente samtidig imøtegåelse, jf. VVPs punkt 4.14.

Foto: PFU

Til vurdering kommer det også at NRK tidlig tok initiativ til å innhente klagers tilsvar, og at tilsvaret allerede ble tatt inn i artikkelen en times tid etter førstegangspublisering. Videre registrerer utvalget at Nødnett aldri ble driftet fra India i sin helhet, og at NRKs innledende fremstilling inneholdt formuleringer som ikke var presise. PFU mener det er positivt at NRK justerte teksten etter påpekninger fra klager. Journalistikken gir imidlertid rom for forenklinger, og utvalget merker seg at det et annet sted i brødteksten het at «deler av Nødnettet» var blitt driftet fra India.

I sum mener PFU at NRK opptrådte innenfor det presseetisk akseptable på dette punktet. PFU reagerer imidlertid på at NRK ikke gjenga Nkoms pressemelding korrekt i første versjon av artikkelen. NRK viste til brudd på sikkerhetsloven, mens Nkoms pressemelding oppga at det forelå brudd på ekomloven. NRKs fremstilling indikerte også at Nkom ville ilegge bøter for brudd på sikkerhetsloven. Det er Nasjonal sikkerhetsmyndighet som skal komme med endelig konklusjon og reaksjon ved brudd på sikkerhetsloven, ikke Nkom. NRKs fremstilling kunne dermed gi inntrykk av at prosessen mot Broadnet hadde kommet lenger enn hva som var tilfelle.

NRK skal ha honnør for å ha ryddet opp i uklarhetene forholdsvis raskt, og for å ha lagt inn en presisering i ettertid. PFU mener likevel at den opprinnelige kombinasjonen av misvisende opplysninger og manglende informasjon om Nkoms myndighetsområde var kritikkverdig, jf. VVPs punkt 3.2 om kontroll av opplysninger. NRK har opptrådt kritikkverdig på punkt 3.2 i Vær-Varsom-plakaten.»