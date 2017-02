Broadnet flytter all IT-drift fra India til Norge

Broadnet, som er under etterforskning av Politiets sikkerhetstjeneste, flytter all sin nettverksdrift tilbake fra India til Norge. Det har bedriften nettopp informert sine ansatte om.

– Det avviket som ble oppdaget er i seg selv av en slik karakter at det var naturlig å revurdere om vi kan forsikre kundene om sikker drift, sier driftsdirektør Torbjørn G. Krøvel i Broadnet.

Indere hadde tilgang til nødnettet

Tirsdag kunne NRK avsløre at indiske IT-arbeidere har hatt tilgang til nødnettet gjennom underleverandøren Broadnet, selv om dette er i strid med sikkerhetsloven.

Etterforskningen skal få klarhet i om det er begått straffbare forhold i forbindelse med hvem som har hatt tilgang til skjermingsverdige objekter, i dette tilfellet nødnettet, opplyser Politiets sikkerhetstjeneste. Det er ikke bare Broadnet som er under lupen, men PST vil undersøke om også andre involverte har brutt loven i forbindelse med tilgang til kritisk infrastruktur.

Tirsdag mente selskapet at det ikke var snakk om et lovbrudd, men et avvik, som skyldtes menneskelig feil.

– Vil fjerne enhver tvil

Ved å flagge IT-driften hjem vil Broadnet fjerne enhver tvil om hvorvidt sikkerheten ved drift av nettet er god nok, skriver selskapet i en pressemelding nå i ettermiddag.

Broadnet har også engasjert ekstern bistand av selskapet Mnemonic, som skal granske rutiner og systemer.

Nødnett er et digitalt samband for politi, brannvesen, helsetjenesten og andre viktige samfunnsfunksjoner. Slik kritisk informasjon skal driftes fra Norge, i følge lov. Foto: Asbjørn Torgersen / NTB scanpix

Det er Direktoratet for nødkommunikasjon som har bedt nettselskapet Broadnet gjøre en fullstendig gjennomgang av nettdriften ut fra India. Direktoratet har ansvaret for nødnettet, et digitalt samband for politi, brannvesen, helsetjenesten og andre viktige samfunnsfunksjoner. Statoil, NVE, Statkraft og Jernbaneverket er også blant dem som er brukere av nødnettet.

– Uakseptabelt

Det er Justis- og beredskapsminister Per Willy Amundsen (Frp) som har det politiske ansvaret for nødnettet. Han sier det er uakseptabelt at indiske IT-arbeidere har hatt tilgang til det norske nødnettet og vrsler en grundig gjennomgang av det som har skjedd.

Til Stortinget

Leder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, Martin Kolberg (Ap). sier det er nødvendig at kontrollkomiteen vurderer sikkerhetsbruddet i nødnettet som en sak for komiteen.