FORTSATT SIKKERHETSHULL: Et halvt år etter at NRK avslørte at Nødnettet var driftet fra India, fastslår Nasjonal Sikkerhetsmyndighet at det er alvorlige sikkerhetshull i driften av Nødnettet. Av frykt for sabotasje av ondsinnede vil ikke myndighetene avsløre hva sikkerhetshullene består i. Bildet er fra en øvelse for Nødnettet på grensen mellom Norge og Sverige ifjor høst

Foto: Ned Alley / NTB scanpix