– Det var bare et lite stikk, og det var det, forteller han til NRK.

Vemund Wik er 24 år gammel, og er fra Ringsaker i Hedmark. Men akkurat nå bor og studerer han i Lyngby utenfor København i Danmark.

Tirsdag ble han vaksinert med Janssen-vaksinen.

– Jeg skjønner ikke hvorfor man ikke skal ta i bruk de vaksinene man har, og som fungerer. Det handler om å bekjempe pandemien, og da gjelder det å vaksinere seg, mener han.

Vaksine på et døgn

I Danmark kan man ta begge de omdiskuterte vaksinetypene AstraZeneca og Janssen, selv om de er tatt ut fra landets ordinære vaksineprogram.



Der får man nemlig et tilbud om frivillig å melde seg opp til den private helseaktøren Practio, og bli vaksinert med enten AstraZeneca og Janssen, utenfor vaksineprogrammet.

Alle som ønsker å ta vaksinen blir informert om bivirkninger og må svare på en rekke spørsmål. Så vil en lege gjennom videokonsultasjon bestemme om pasienten kan få vaksinen.

Etter godkjenningen blir vaksinen gitt på en av Practios klinikker i løpet av et døgn.

Det har ført til en enorm pågang. Flere tusen dansker ønsker de skrotede vaksinene, fremfor å vente.

Frivillig i Norge

Wik håper den samme ordningen blir opprettet i Norge.

– Jeg tror det er veldig mange nordmenn som vil være interessert i å ta den, forteller han.

Vemund Wik håper det snart blir mulig for at også folk i Norge kan ta Janssen-vaksinen ved siden av det ordinære vaksineprogrammet. Foto: Privat

AstraZeneca-vaksinen er tatt permanent ut av det norske vaksinasjonsprogrammet. Men den norske regjeringen har sagt de ønsker å tilby Janssen-vaksinen utenfor programmet til dem som vil.

Ikke bekymret

Både Norge og Danmark har skrotet AstraZeneca og Janssen-vaksinene fra det ordinære vaksinasjonsprogrammet på grunn av funn av alvorlige bivirkninger.

Da Wik skulle ta avgjørelsen om han skulle vente på turen sin, eller ta Janssen-vaksinen nå, gjorde han grundige undersøkelser på bivirkninger og andre lands bruk av den. Han var ikke bekymret da han tok vaksinen.

– Jeg veide opp risikoen for komplikasjoner jeg kunne fått om jeg ble smittet med korona, mot risikoen knyttet til Janssen-vaksinen. Jeg har ikke lyst på de ettervirkningene. Da velger jeg heller vaksine, forteller han.



Hadde han valgt å vente til sin tur i vaksineprogrammet, tipper Wik han hadde fått første dose i august eller september.

– Jo tidligere, jo bedre, ikke sant?

Tenker på risikoen

I hans personlige krets er det allikevel ikke så mange som har valgt å gjøre som ham.

– Men jeg kjenner flere som vurderer det, forteller han.

Blant de han kjenner som er usikre på om de ønsker å benytte seg av tilbudet utenfor det ordinære vaksineprogrammet, er det myndighetenes holdninger som har holdt dem tilbake.

– For deres del så tenker de litt mer på risikoen. Det har endret seg litt etter at myndighetene gikk ut med at de skulle vurdere Janssen-vaksinen på nytt. Da ble flere positive, forteller studenten.

– Kan være gunstig

I en undersøkelse for NRK spurte Opinion over 1000 nordmenn om de ville tatt Janssen-vaksinen, om det betydde at de ble raskere vaksinert. Det svarte 1 av 6 ja på.

Helsedirektør Bjørn Guldvog forteller at nordmenn som kan ta Janssen eller AstraZeneca-vaksine i Danmark må ta en enkeltvurdering av dette sammen med sin lege.

– Det vil sikkert være noen nordmenn i Danmark som vil ha anledning til å bruke ordningen de har der. Ved å ta Janssen-vaksinen teller man som vaksinert i Skandinavisk, dansk og norsk sammenheng, forteller han til NRK.

Helsedirektør Bjørn Guldvog. Foto: Torstein Bøe

Helsedirektoratet anbefaler allikevel alle som har anledning til si ja til tilbudet i det ordinære vaksinasjonsprogrammet.

– Men det kan være at enkelte er i en spesiell livssituasjon som gjør at de kan få en personlig gevinst, også helsemessig, av å ta i bruk et tilbud om Janssen-vaksinen, forteller Guldvog.

Den avgjørelsen må legen som veileder og personen det gjelder vurdere i fellesskap, understreker helsedirektøren.

– Da må man se hva som er viktig i vedkommendes liv. Det kan jo for eksempel være at man er nødt til å ta en utenlandsreise til et område med mye smitte i nær fremtid, slik at man ikke har mulighet til å vente på de øvrige vaksinene, avslutter han.

Slipper å teste seg

En annen god grunn til at Wik ønsket å få vaksinen nå, og ikke senere, er friheten han nå får som fullvaksinert.

Med vaksinepasset i hånd kan han nå på museer, kafeer og bar – uten å måtte teste seg først. Og nå er han klar for å ta det i bruk.

– I morgen skal jeg dra til København og handle og dra på kafe. Uten å koronateste meg. Det blir ganske deilig, forteller han.