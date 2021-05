– Pågangen har vært enorm, men vi er klare til å gi disse vaksinene i stor skala, sier Jonas Nilsen. Han er lege og en av grunnleggerne av det danske firmaet.

Med mor fra Tromsø forteller den danske legen på klingende norsk at flere ønsker å bli raskt vaksinert med Janssen eller AstraZeneca fordi de har angst for korona eller sliter med depresjon etter et år i isolasjon. Men mange vil også ut og reise.

– Blant annet er det noen som skal til India og bygge opp en vaksinefabrikk. Da haster det å få vaksinert seg, sier han.

GIR VIRUSVEKTORVAKSINER: Danskene kan nå få velge å ta vaksinene til Janssen eller AstraZeneca. Foto: Virginia Mayo / AP

Vaksinere 70 000 i uka

Både Norge og Danmark har skrotet AstraZeneca og Janssen-vaksinene fra det ordinære koronavaksineprogrammet fordi de kan gi alvorlige bivirkninger.

Den norske regjeringen vil ikke bruke AstraZeneca i det hele tatt, men ønsker å tilby Janssen-vaksinen utenfor programmet til dem som vil.

Danske myndigheter tilbyr begge virusvektorvaksinene til frivillige, som har blitt grundig vurdert av en lege.

Det er Practio som har fått oppdraget med å tilby Janssen og AstraZeneca i Danmark. På kort tid har Practio fått på plass et system der alle som ønsker å ta vaksinen blir informert om bivirkninger og må svare på en rekke spørsmål. Så vil en lege gjennom videokonsultasjon bestemme om pasienten kan få vaksinen. Etter godkjenningen blir vaksinen gitt på en av Practios klinikker i løpet av et døgn.

– Vi kan sette rundt 70 000 vaksiner i uka på klinikkene, sier Nilsen.

– Men ser du noen dilemmaer med å gi en vaksine, som har fått dødelige bivirkninger for enkelte?

– Vi må alltid veie fordeler mot ulemper. Det er bivirkninger med all medisin, så på den måten skiller det seg ikke fra ordinering av andre legemidler, sier Nilsen.

KØBENHAVN: I København er det igjen et yrende folkeliv på kafeer og restauranter. Foto: MADS CLAUS RASMUSSEN / AFP

Koronavaksinen fra både AstraZeneca og Janssen er godkjent av Det europeiske legemiddeltilsynet EMA, som mener at fordelene er større enn ulempene.

1 822002 personer i Danmark har fått første vaksinasjon og 1165308 personer er ferdigvaksinert, ifølge tall fra Sundhedsministeriet.

Motstand i kommunene

Her hjemme kan det også gå mot at private aktører får oppdraget med å sette vaksinen.

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Helsedirektoratet om å utrede hvordan regjeringens beslutning om frivillig vaksinering med Janssen-vaksinen utenfor det ordinære programmet kan gjennomføres.

Legeforeningen har frarådet leger å sette Janssen-vaksinen.

Også kommunenes organisasjon, KS, mener det er problematisk at helsepersonell skal pålegges å sette Janssen-vaksinen.

I et brev til Helse- og omsorgsdepartementet skriver KS:

«Det legges nå opp til at de som velger å la seg vaksinere, kan gjøre det på eget ansvar. Dette reiser vanskelige dilemmaer for helsepersonell som skal utføre vaksinasjonene, både av faglig og etisk karakter.»

BEKYMRET: Avdelingsdirektør Åse Snåre i KS mener det er både etisk og faglig problematisk å gi Janssen-vaksinen. Foto: KS

Avdelingsdirektør Åse Snåre mener det er bedre at tilbudet om Janssen-vaksinen på frivillig basis droppes enn at kapasiteten i kommunehelsetjenesten skal presses ytterligere.

– Kommunene er tilhenger av alt som kan åpne samfunnet raskere, men primærhelsetjenesten skal allerede håndtere et høyt vaksinasjonstempo, sier hun.

BELASTNING: Kommunenes organisasjon KS mener det er bedre at tilbudet om Janssen-vaksinen droppes enn å presse kapasiteten i kommunehelsetjenesten ytterligere. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier de ennå ikke har funnet en endelig løsning.

– Representanter fra kommunene har problematisert dette, så vi leter etter hvilke løsninger som vil være mulig. I Danmark har de landet på private aktører, og det kan også være en mulighet i Norge, sier han.

Han sier at en avgjørelse blir tatt om ganske raskt.

SNART TILGJENGELIG: Helsedirektør Bjørn Guldvog sier de ennå ikke har funnet en løsning i kommunene, men sier Janssen snart blir tilgjengelig. Foto: Torstein Bøe

– Men det er et problem når legeforeningen sier at de ikke vil anbefale sine medlemmer å delta i det, sier han. 97 prosent av alle leger er medlem i legeforeningen.

Den danske helseaktøren Practio har fått med 150 leger som skal vurdere hvem som skal få AstraZeneca eller Janssen-vaksinen, men trenger flere for å få vaksinert alle frivillige.

– Legene er den begrensende faktoren på hvor mange som kan få denne vaksinen nå. Vi tror det kommer flere til, men om det blir nok leger vil tiden vise, sier Jonas Nilsen.